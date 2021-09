Rodagem: Paysandu empresta novamente atacante formado na base

O Paysandu decidiu dar rodagem ao jovem Flávio, de 19 anos. O atacante recentemente retornou do empréstimo para o Gama-DF, clube pelo qual estava jogando a Série D, e agora foi cedido ao Caeté, que disputará, em outubro, a Segunda Divisão do Campeonato Paraense.

Fruto das categorias de base do Papão, Flávio foi promovido ao elenco profissional em 2019. Ele é considerado uma joia do clube, tem contrato vigente até o final de 2022 e ainda foi pouco utilizado no time principal bicolor: foram dois jogos em 2020 (pela Copa Verde) e quatro em 2021 (entre Parazão e Copa do Brasil).

Ainda no ano passado, Flávio jogou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes (sub-23) pelo Papão, que foi eliminado na primeira fase.

Já em 2021, o atacante marcou seu primeiro gol com a camisa bicolor durante duelo contra o Águia de Marabá, na Curuzu, pela 8ª rodada da primeira fase do estadual (veja no vídeo abaixo).

VEJA MAIS

No Gama-DF, o jovem centroavante passou em branco nos 7 jogos que fez durante a fase de grupos da Série D. O clube do Distrito Federal não avançou ao mata-mata.

Agora, Flávio vai reencontrar no Caeté o zagueiro Kerve, que também está emprestado ao clube de Bragança para a disputa da Segundinha. O Caeté está no grupo F, ao lado de Capitão Poço, Izabelense e Santa Rosa.

Leia a nota do Paysandu na íntegra:

O Paysandu Sport Club informa que oficializou nesta quarta-feira (22) o empréstimo do atacante Flávio para o Caeté, que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Paraense. O atleta estava emprestado ao Gama-DF até o fim do mês passado.

Formado nas Divisões de Base do Paysandu, Flávio chegou ao Estádio Banpará Curuzu no segundo semestre de 2019. O centroavante atuou profissionalmente em seis partidas com a camisa bicolor pelo Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil.

O contrato do jogador de 19 anos com o Papão vai até 30 de novembro da próxima temporada.