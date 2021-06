Meia e centroavante do Paysandu são emprestados a time da Série D

Além de Debu, o Paysandu oficializou, nesta sexta-feira (4), o empréstimo de outros dois jogadores: o meia Rikelton e o atacante Flávio. Ambos são jovens formados no clube alviceleste e saem para ganhar rodagem.

Rikelton e Flávio têm 19 anos e disputarão a Série D do Brasileiro pelo Gama. O vínculo com o clube do Distrito Federal é válido até o dia 30 de novembro deste ano.

O Gama está no Grupo 5 do Brasileiro. A estreia na Quarta Divisão será neste sábado, fora de casa, contra o Jaraguá, de Goiás. Rikelton e Flávio ainda não farão parte da delegação alviverde, já que precisam ser regularizados junto ao BID da CBF.

Histórico

Flávio é centroavante e fez quatro jogos pelo Papão nesta temporada. Foi autor de um gol: o que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre Águia de Marabá, pela 8ª rodada do Campeonato Paraense. Já Rikelton, meia de criação, entrou em campo três vezes este ano, mas não chegou a balançar as redes.