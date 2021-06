Com contrato até o fim de 2021, atacante é emprestado novamente pelo Paysandu

O atacante Debu, de 24 anos, foi liberado pela diretoria do Castanhal, equipe onde disputou o Parazão, porém, o jogador pertence ao Paysandu, que o emprestou novamente, dessa vez o atleta vai jogar o Campeonato Amapaense pelo Trem-AP. A informação foi confirmada pelo presidente bicolor Maurício Ettinger.

Em dezembro de 2020 o Paysandu oficializou um novo contrato com o atacante Debu até o final de 2021. Anteriormente foi contratado para a disputa do campeonato Brasileiro de Aspirantes e acabou aproveitado no time principal na Série C e também na Copa Verde, porém não teve oportunidades e foi emprestado ao Japiim. Com a camisa aurinegra Debu disputou apenas quatro jogos no Parazão.

Atacante assinou contrato com o Bicolor até o final da temporada (Jorge Luis Totti/ Paysandu)

NO PAYSANDU

Defendendo as cores do Papão Debu atuou em sete partida pelo Brasileiro de Aspirantes e marcou três gols. No time profissional foram quatro partidas, três pela Série C, incluindo o clássico Re-Pa e o outra pela Copa Verde. O atacante não marcou gols na equipe de cima alviceleste.