Revelação do sub-23 do Paysandu, atacante tem contrato renovado

O atacante Debu, uma das revelações do Paysandu no Campeonato Brasileiro de Aspirantes sub-23, teve o seu contrato renovado até o final de 2021. Não foram revelados valores do novo vínculo. O atleta que chegou para a base bicolor no final de outubro, foi observado e avaliado pela comissão técnica do Paysandu. Em seguida, foi promovido para a equipe principal.

Debu marcou três gols em sete jogos pelo sub-23, até que o técnico João Brigatti o convocou para o elenco principal do Paysandu. O seu último jogo pelo sub-23 foi contra o Paraná, já que a última partida da equipe bicolor foi o W.O contra o CRB.

Seu primeiro jogo na equipe principal foi na vitória por 3 a 0 contra o Ferroviário, quando o atacante entrou aos 26 minutos do segundo tempo. No jogo seguinte, o atleta entrou novamente aos 29 minutos do segundo tempo, na vitória de 1 a 0, sobre o Botafogo-PB.