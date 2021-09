Paysandu acerta empréstimo e zagueiro vai jogar Segundinha do Parazão

O Paysandu anunciou, nesta quarta-feira (8), que oficializou o empréstimo do zagueiro Kerve para o Caeté, time que vai disputar a Segunda Divisão do Campeonato Paraense. O jogador de 22 anos estava emprestado ao Grêmio Prudente (SP) até o fim de agosto, mas não chegou a jogar pelo clube.

Kerve foi formado nas divisões de base do Paysandu. Começou profissionalmente no time bicolor em 2019. Chegou a fazer três jogos pelo Papão, uma pelo Parazão, em 2021, e duas na Copa Verde.

O zagueiro, que tem contrato com o Paysandu até maio de 2022, é um reforço no time do Caeté para a Segundinha do Parazão.