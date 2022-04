Lateral-direito do Paysandu diz que time está equilibrado: ‘Temos um elenco forte’

Após a estreia na Série C do Brasileirão, o Paysandu enfrenta o ABC-RN, em jogo atrasado da primeira rodada, nesta quarta-feira(20), em Natal. O lateral-direito Igor Carvalho disse que a vitória em cima do Atlético-CE foi boa para dar confiança e afirmou que o time está mais equilibrado

“A gente fala que não é só no primeiro tempo que se resolve, não são só os onze [titulares], mas o pessoal que vai entrar no segundo tempo também, é sempre [para] construir coisas boas. A diretoria foi feliz em escolher as peças, temos um elenco muito forte”, declarou o jogador.

Na partida contra o Atlético-CE, o Paysandu aproveitou mais as chances de gol que teve. Segundo o lateral-direito, o time sabia que precisava finalizar melhor as jogadas e após o Parazão, a equipe trabalhou para melhorar o setor ofensivo.

"A gente já havia comentado que criamos muito e não concluímos em gol. Então, nesse tempo de trabalho [entre o fim do Parazão e o início da Série C] procuramos afiar a pontaria e agora estamos colhendo os frutos”, analisou o jogador.

VEJA MAIS

Além disso, o jogador, que está entre os relacionados que viajaram para Natal, comentou sobre o entrosamento com Robinho. Igor pontuou que os dois conversam bastante e isso ajuda dentro de campo.

“Temos uma amizade boa também. Então, acaba que flui, você tem uma sintonia boa. Às vezes com apenas um toque dele eu já sei o movimento que ele vai fazer, acaba ficando mais prático” disse o jogador.

Agenda

Paysandu e ABC-RN jogam nesta quarta-feira (20), às 19h, no Frasqueirão, em Natal. A partida terá transmissão lance a lance no site de OLiberal.com.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)