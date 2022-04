Chocolate! No domingo de Páscoa, Paysandu goleia Atlético-CE na estreia na Série C; vídeo

O Paysandu não tomou conhecimento do Atlético-CE e aplicou um chocolate no domingo de Páscoa. Na estreia na Série C 2022, o Bicola não encontrou dificulades e goleou o adversário por 5 a 0, com gols de Wesley - duas vezes -, José Aldo, Marcelo Toscano e Henan. O placar foi um dos maiores do Papão em uma estreia de campeonato brasileiro.

Com o resultado positivo, o Bicola alcançou a 6ª colocação na tabela da Série C. Já o Atlético-CE amarga a lanterna do torneio, com nenhum ponto conquistado em duas partidas.

O próximo jogo do Paysandu no torneio será nesta qaurta-feira (20), contra o ABC-RN, em Natal, em jogo atrasado da primeira rodada. A partida ocorre no Fraqueirão, às 19h.

> Veja como foi o jogo Lance a Lance

Primeiro tempo

A primeira etapa da partida começou com amplo domínio bicolor. A equipe de Belém conseguia conquistar espaços importantes no meio de campo e passou a construir as melhores chances de gol. Por outro lado, o Atlético-CE insistia em ligações diretas, pouco aproveitadas pelo centroavante Ari.

Com a bola, o Paysandu tentava chegar ao gol por meio de cruzamentos. No entanto, a defensa do Atlético-CE era bem postava e conseguia afastar o perigo.

Apesar disso, foi utilizando os cruzamentos que o Paysandu construiu o resultado. Em cobrança de lateral, Igor Carvalho estica a bola na área, Mikael dá uma casquinha para trás e o volante Wesley finaliza: 1 a 0. Em jogada semelhante também saiu o segundo gol. Desta vez, Robinho cruza rasteiro para a área e o mesmo Wesley completa: 2 a 0 Bicola.

Na reta final da primeira etapa, o Atlético-CE ainda tentou esboçar uma reação. Ari, o jogador de mais criatividade no elenco da equipe do Ceará, procurou sair mais da área e buscar jogo por outros setores do campo. O camisa 9 até arriscou para o gol, de fora da área, mas o arqueiro bicolor, Thiago Coelho, fez a defesa.

Segundo tempo

O Paysandu voltou para a segunda etapa na mesma toada da primeira. A equipe continuou dominando a bola no meio de campo e buscando o gol por meio de cruzamentos na área. Do outro lado, o pequeno ímpeto ofensivo do Atlético-CE, apresentado nos primeiros 45 minutos, não existiu. O clube nordestino não ofereceu perigo algum ao goleiro Thiago Coelho.

Assim como ocorreu no primeiro tempo, o terceiro gol bicolor saiu depois de um cruzamento para a área. José Aldo recebeu do lado direito e encontrou Marcelo Toscano, livre, para finalizar ao gol: 3 a 0.

A intensidade bicolor era tão maior que a do adversário que, com um pouco mais de insistência, a equipe chegou ao quarto e quinto gols. José Aldo foi lançado em profundidade e mandou pras redes na saída do goleiro Carlão: 4 a 0. Minutos depois, Igor Carvalho encontra Marcelo Toscano na área. O atacante passa para Henan, na marca do pênalti, finalizar: 5 a 0.

No restante da partida, o técnico Márcio Fernandes promoveu mudanças na equipe, para rodar o elenco. O Paysandu continuou com a posse da bola, mas preferiu administrar o resultado, já pensando na próxima rodada da Série C.

Ficha técnica:

Paysandu x Atlético-CE

2ª rodada da Série C

Local: Arena Verde

Data: 17/04/2022 (domingo)

Horário: 19h

Gols: Wesley (21/1T e 25/1T), Marcelo Toscano (9/2T), José Aldo (17/2T), Henan (32/2T)

Cartões amarelo: Genilson e Alessandro Vinícius (PAY); Lucas Straub (ATL)

Cartões vermelho: não houve

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Jose Carlos Oliveira dos Santos (BA) e Jose dos Santos Amador (BA)

Quarto árbitro: Ignacio Jose de Almeida Pedro (PA)

Paysandu: Thiago Coelho; Igor Carvalho (Polegar), Genílson, Lucas Costa e Patrick Brey; Mikael (Bruno Leonardo), Wesley (Christian) e José Aldo (Henan); Alesandro Vinícius (Dioguinh), Robinho e Marcelo Toscano. Técnico: Márcio Fernandes.

Atlético-CE: Carlão; Franklin, Lucas Straub (Waldson), Rodrigo Barreto e Zé Carlos; Higor, Hércules (Patrick), Diego Palhinha (Michael) e Marcelinho (Romarinho); Ari e Luís Soares (Ewerton Potiguar). Técnico: Betinho.