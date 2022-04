Meia que jogou na Espanha e no Internacional-RS chega a Belém para defender o Paysandu

Após ser anunciado como a nova contratação do Paysandu, o meia João Vieira chegou a Belém na madrugada de terça-feira (19/04) para defender o time bicolor até o fim do Campeonato Brasileiro da Série C. O atleta, que foi formado nas divisões de base do Internacional-RS, irá realizar os procedimentos de praxe ao longo desta terça-feira, como exames médicos e avaliações.

VEJA MAIS

Além de João Vieira, o Paysandu reforçou a equipe para a Série C com os zagueiros Bruno Leonardo, Franklin Douglas e Lucas Costa, o volante Wesley e o atacante Alessandro Vinícius.

Confira a ficha técnica do novo meia:

Nome: João Pedro Vieira

Nascimento: 08/11/1997 (24 anos)

Naturalidade: Pato Branco (PR)

Altura: 1,73 m

Peso: 73 kg

Posição: meia

Clubes: Internacional-RS, São José-RS, Serra Macaense-RJ, Internacional de Madrid-ESP, Esportivo-RS, Juventude-RS, Pelotas-RS, Caxias-RS e São Luiz-RS.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)