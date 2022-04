Série C: Paysandu anuncia novo reforço para o meio-campo; veja

A Diretoria de Futebol do Paysandu Sport Club oficializou, nesta segunda-feira (18), mais uma contratação para a sequência da temporada. Formado nas divisões de base do Internacional-RS, o meia João Vieira irá defender o time bicolor até o fim do Campeonato Brasileiro da Série C.

João Vieira vai desembarcar em Belém na próxima madrugada e amanhã dará início aos trabalhos no Estádio Banpará Curuzu. Logo ao pisar na capital paraense, o atleta mandou um recado para a Fiel Bicolor, que sonha em ver o time de volta à Série B do Campeonato Brasileiro.

“Quero dizer que estou muito feliz, muito motivado com este novo desafio em minha carreira profissional. Além disso, tenho muita certeza que vamos conquistar os nossos objetivos durante este ano”, comenta o novo contratado.

Além dele, o Papão fechou com outros reforços para a Série C, que incluem os zagueiros Bruno Leonardo, Franklin Douglas e Lucas Costa, o volante Wesley e o atacante Alessandro Vinícius.

Ficha técnica:

Nome: João Pedro Vieira

Nascimento: 08/11/1997 (24 anos)

Naturalidade: Pato Branco (PR)

Altura: 1,73 m

Peso: 73 kg

Posição: meia

Clubes: Internacional-RS, São José-RS, Serra Macaense-RJ, Internacional de Madrid-ESP, Esportivo-RS, Juventude-RS, Pelotas-RS, Caxias-RS e São Luiz-RS