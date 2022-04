Volante do Paysandu comemora gols contra o Atlético-CE e exalta elenco: 'time com muitos pontos positivos'

"Superou as minhas expectativas". É esse o sentimento do volante Wesley, do Paysandu, após marcar dois gols na estreia da equipe bicolor na Série C do Brasileirão. Segundo o jogador alviceleste, o desempenho individual na partida contra o Atlético-CE foi um reflexo da boa apresentação coletiva do elenco.

"Pude fazer um grande jogo, mas isso só ocorreu com a ajuda dos meus companheiros. Todo mundo estava focado e acho que isso será frequente daqui pra frente. Fizemos um excelente jogo, com vários pontos positivos, e deu tudo certo", avaliou.

De acordo com Wesley, a partida contra o Atlético-CE foi importante para que ele pudesse apresentar à torcida bicolor uma característica importante: a entrada na área. Ele afirma que em poucas equipes na carreira teve a liberdade para atuar desta forma e espera usar essa arma para ajudar o Paysandu na temporada.

"Sempre joguei como primeiro volante, que tem como característica segurar o jogo mais lá atrás. Quem costuma pisar na área é o segundo volante, ou o meia. Mas no domingo eu joguei como segundo volante e nas vezes que pisei na área consegui marcar os gols", explicou.

O Paysandu terá calendário apertado na sequência de Série C. Já na quarta-feira (20), o Bicola viaja até Natal onde encara o ABC-RN, em partida atrasada da primeira rodada da Terceirona. O jogo, que começa às 19h, no estádio Fraqueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.