Com apenas um meia, Paysandu divulga relacionados para jogo adiado da Série C contra o ABC

O Paysandu divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o ABC, que será nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN). A relação veio a público no próprio site bicolor assim que a delegação desembarcou na capital potiguar, no final da manhã desta terça, após quase seis horas de traslado aéreo. Fora Ricardinho e Bileu, que já se sabe que ficarão um bom tempo no estaleiro, o técnico Márcio Fernandes conta com outras baixas importantes, como o meia Serginho e o centroavante Danrlei.

Serginho, 31 anos, assumiu importante papel na criação do time com a ausência de Ricardinho. A ausência do camisa 37 se dá por dores na coxa esquerda. Assim, José Aldo é o único meio-campista escalado para o duelo. Já Danrlei continua em recuperação de uma lesão na coxa direita. Outro desfalque continua sendo o lateral-esquerdo João Paulo, que cura fratura no dedo do pé esquerdo.

Em compensação, Márcio Fernandes volta a contar com o meia-atacante Marlon, que esteve fora do duelo contra o Atlético-CE por causa de dores na coxa direita; assim como o volante Yure, recuperado de lesão na coxa esquerda.

Marlon, que esteve fora contra o Atlético-CE, volta a ser opção para Márcio Fernandes (John Wesley/Paysandu)

O zagueiro Marcão fica de fora por opção da comissão técnica, enquanto Heverton teve o confronto rescindido com o clube.

Programação

No Rio Grande do Norte, os bicolores têm programado somente um trabalho com bola antes da partida. A equipe paraense treina no CT do ABC às 16h30 desta terça-feira. A partida contra o alvinegro potiguar será às 19h desta quarta-feira, no Frasqueiro, em confronto atrasado da primeira rodada da Série C do Brasileiro. O Papão é o 7º colocado da Terceirona, com 3 pontos. O ABC ocupa a 8ª posição com o mesmo número de pontos, mas atrás no saldo de gols.

Os relacionados:

Goleiros: Elias Curzel e Thiago Coelho;

Zagueiros: Bruno Leonardo, Douglas, Genílson e Lucas Costa;

Laterais: Igor Carvalho, Patrick Brey e Polegar;

Volantes: Christian, Mikael, Wesley e Yure;

Meia: José Aldo;

Atacantes: Alessandro Vinícius, Dioguinho, Henan, Marcelo Toscano, Marlon e Robinho.