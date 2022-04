Volante recém-contratado do Paysandu se defende após comentário no Twitter; veja

Principal destaque da vitória bicolor por 5 a 0, sobre o Atlético-CE, no último domingo, com dois gols marcados, o volante Wesley mostrou-se uma ótima contratação no que diz respeito a rendimento e qualidade técnica. No entanto, logo após o desembarque na capital paraense, Wesley precisou ser rápido também nas redes sociais, quando um comentário acerca do novo time chamou a atenção da torcida bicolor.

Através do Twitter, um perfil denominado 'Galo Doido', pertencente a uma torcida organizada do Atlético Mineiro, defendido pelo volante em 2020 e onde o atleta tem vínculo contratual, fez um comentário pejorativo sobre o jogar a Série C do Campeonato Brasileiro.

"Não entendi não ter conseguido um time em divisão melhor. Tem bola para, no mínimo, Série B. Deve ser falta de empresário com mais moral no mercado", disse, em resposta a outra publicação sobre o empréstimo do atleta ao Papão da Curuzu. Até ai, tudo bem. A polêmica surgiu na resposta, dada pelo perfil do próprio atleta, acompanhando o raciocínio anterior com um objetivo "Exatamente!".

(Divulgação) (Divulgação)

O comentário rendeu na internet e o próprio atleta, logo depois, se manifestou sobre a situação em outra rede social. Nessa altura, a resposta na publicação original já havia sido deletada. Wesley respondeu que não tinha acesso à conta que originou o comentário, que o mesmo foi feito por uma outra pessoa e que já havia tomado providência.

O Paysandu não se manifestou sobre o assunto, entretanto, de acordo com informações, a autoria do tweet teria sido da irmã do atleta, cuja família teria divergências com o empresário dele.