Hélio dos Anjos comenta derrota do Paysandu e deslizes em campo: 'Não vou julgar meu time. Erramos'

Ao final da partida, o técnico Hélio dos Anjos comentou a eliminação da Copa do Brasil, após o time perder por 3 a 1 para o Juventude, configurando a primeira derrota na temporada. Diante dos jornalistas, o treinador do Papão falou sobre os erros e a parte tática, que não funcionou diante de um adversário ofensivo, que marcou três vezes de forma parecida, com jogadas iniciadas no campo de defesa e ligação em profundidade. Nos três gols tomados, a defesa permitiu a entrada do centroavante Gilberto, que marcou duas vezes e deixou o terceiro para Lucas Barbosa.

"O Paysandu jogou bem, não vou julgar o meu grupo por um jogo. Sabemos que foi um jogo com esforço físico muito grande. Fomos muito fracos nesse sentido. Individualmente tivemos problema. A bola saia com o adversário. Erramos em duas movimentações pelo lado esquerdo. Tivemos ali a solução do jogo favorável a eles", avalia o treinador, que deixou claro, apesar dos erros táticos, que esperava mais.

VEJA MAIS

"Eu esperava mais competitividade. Taticamente fugimos do nosso modelo de jogo. A gente sabe que eles têm os seus problemas e que iriam trabalhar bola longa nas nossas costas. Esse lançamento agressivo trouxe transtornos. O primeiro gol foi decisivo. Até ali o jogo estava 'xoxo', não tinha um adversário dominando o setor ofensivo”, analisou.

Apesar da desclassificação, Hélio foi taxativo em relação ao formato tático utilizado até aqui, sobretudo quando questionado sobre o avanço da linha de marcação, que acabou contribuindo para a entrada dos atacantes na grande área até a finalização. "Eu não vou mudar meu time por um jogo, mas eu alertei isso. Para mim, essa referência foi boa, mas acima de tudo isso faz parte do processo. Ninguém queria perder esse jogo e aconteceu. Já passei para eles. Vamos esquecer, pois temos muito a fazer. Sabemos onde erramos e onde temos que melhorar".

Em relação às peças de jogo, o comandante disse ainda que testou quase uma dezena de formações diferentes, mas a escolhida acabou sucumbindo diante da ofensividade do adversário.

"O Robinho é um jogador de Copa do Brasil, experiente. Eu preciso de um jogador que assenta mais o jogo, participa mais nesse aspecto emocional. O Biel era simplesmente uma esperança. Um jogador que veio ao clube dono do passe pagando metade. Ele é uma boa realidade. O Vinicius fez um bom jogo domingo, o Edinho também e eu optei por velocidade em cima do direito deles, além do Jean. Eles têm qualidade para serem titulares. Eu fiz umas 8 ou 9 escalações diferentes, mas tivemos um resultado negativo", encerra.

O Paysandu retorna a Belém, onde tem compromisso marcado contra o Bragantino, no próximo domingo (17), na Curuzu, pelas quartas de final do Parazão.