Antes de jogo na Copa do Brasil, pai de Nicolas revela carinho pelo Paysandu: 'Ficou marcado'

O Paysandu atravessou o país para enfrentar o Juventude-RS pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre nesta quarta-feira (13), em Caxias do Sul, que fica a mais de 400 km da cidade de Alegria, onde nasceu o principal atacante bicolor, Nicolas. Com isso, a família do jogador aproveitou para acompanhar e dar apoio ao atleta nesta etapa tão importante da competição nacional.

Em entrevista para o jornalista Abner Luiz da rádio Liberal Mais, o pai de Nicolas, seu Danilo José Johann, revelou que possui um carinho muito especial pelo Paysandu. Segundo ele, por todos os feitos que o filho tem com a camisa bicolor, a família se tornou uma grande admiradora do clube, bem como os moradores da cidade.

"Ficou marcado na nossa família, nas nossas vidas, o Paysandu, que com certeza o Nicolas deixou e tem marcas muito fortes lá. Tem o Caxias também, que o Nicolas deixou a marca dele e outras equipes. Por onde a gente passa, deixa a porta aberta", declarou seu Danilo Johann.

Assista à entrevista completa:

Na conversa, o pai de Nicolas contou que jogou futebol na década de 1980 e que toda a família é muito ligada à modalidade. Além do atacante bicolor, o filho mais velho e a filha já jogaram. Seu Danilo ainda detalhou que sempre conversa e dá dicas para o filho.

"Fui jogador de futebol. Joguei no Botafogo [da 13 de Maio], fomos campeões estaduais em 80 e 85. Joguei como meia-esquerda na época. Com certeza a gente troca muita ideia, é difícil ele assimilar", brincou Danilo. "Realmente a gente conversa muito de futebol, a família toda sempre gostou muito, a esposa jogou futebol, a minha filha joga, o Jhonatan, que é o mais velho, também jogou", contou.

Nicolas chegou ao Papão em 2019 e virou ídolo da torcida bicolor. Ao todo, foram 45 gols marcados até o momento, sendo o 6º maior artilheiro do Paysandu do século XXI. Por toda a história do atacante no time, Seu Danilo revelou que na região onde o jogador nasceu, o clube paraense tem muitos torcedores que irão apoiar a equipe diante do Juventude-RS.

"Na nossa região, hoje o Paysandu tem muita torcida, efeito do Nicolas. É um clube que todo mundo já torce e, com certeza, no jogo terá torcida da nossa região", afirmou.

Por fim, o pai do atacante Bicolor agradeceu o carinho da torcida e do povo paraense com o filho e ressaltou o acolhimento que recebeu quando veio visitar a cidade.

"A gente quer, em nome da família, fazer um agradecimento muito especial ao povo de Belém, do Pará, pela acolhida que tem feito com o nosso filho. E nós, que já estivemos em Belém algumas vezes, temos um carinho muito especial por aquele povo porque também fomos muito bem recebidos e são muito acolhedores", agradeceu Danilo Johann.

Nesta quarta-feira (13), o Paysandu busca mais uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será contra o Juventude-RS, a partir das 21h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Além da vaga na próxima etapa do torneio, quem passar também garante um bônus de R$ 2,205 milhões. A partida terá cobertura completa de OLiberal.com.