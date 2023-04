Fluminense x Paysandu: jogo pela Copa do Brasil tem mais de 23 mil ingressos vendidos

O duelo entre Fluminense e Paysandu promete, ao menos para a torcida do Fluzão, que já adquiriu mais de 23 mil ingressos antecipadamente. A partida é válida pela terceira fase da Copa do Brasil, e será disputada a partir das 19h30 desta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A volta está marcada para o dia 25, às 20h, no Mangueirão. O vencedor avança às oitavas de final e embolsa uma cota financeira de R$ 3,3 milhões.

Os ingressos da partida podem ser adquiridos on-line ou nas bilheterias. Os sócios que forem ao estádio terão disponíveis três modalidades de entrada no estádio: a carteirinha, o QR Code dinâmico e o ingresso tradicional. Já para os não sócios que comprarem pela internet, a retirada do ingresso em uma das bilheterias é obrigatória.

Para utilizar o QR Code dinâmico, é preciso baixar o APP da FutebolCard e fazer login com o CPF (apenas os números, sem pontos e hífen) e a mesma senha do Portal do Sócio. O QR Code dinâmico será disponibilizado ao torcedor 6 horas antes do evento. Ele é baixado automaticamente quando o sócio faz o login. Na aba "Meus pedidos" estará disponível. Uma vez baixado, o QR Code funciona, mesmo sem conexão com a internet. No entanto, não serão aceitos o "e-ticket" estático e prints para acesso ao estádio.

SAIBA MAIS



Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”

Não-Sócios do Fluminense e torcida visitante: 06/04 (quinta), às 20h

- Vendas para não-sócios em fluminensefc.futebolcard.com

- Vendas para torcida visitante em futebolcard.com

Encerramento das vendas pela internet: 12/04 (quarta), às 15h

RETIRADA DE INGRESSOS: A retirada do ingresso é OBRIGATÓRIA para não-sócios. Quem precisar efetuar a troca deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto, CPF e o voucher do ingresso. O documento deve ser oficial físico ou digital em app oficial do governo. Não serão aceitas fotos do documento. Os sócios que optarem por retirar o ingresso deverão efetuar a troca, pois o ingresso é pessoal e intransferível. Não é aceita nenhuma declaração de terceiros para a retirada do ingresso de sócios.

COMPRA DE INGRESSOS: Também será OBRIGATÓRIO apresentar o CPF na compra/retirada do ingresso de qualquer tipo (inteira, meia ou gratuidade). O documento deve ser oficial físico ou digital em app oficial do governo. Não serão aceitas fotos do documento. O PAGAMENTO DE INGRESSOS NOS PONTOS DE VENDA SÓ PODERÁ SER FEITO EM DINHEIRO.