Fernandes fala sobre idade elevada dos jogadores do Paysandu: 'Não é problema'

Em entrevista coletiva de apresentação na tarde da última terça-feira (4), o novo treinador do Paysandu, Márcio Fernandes, falou sobre grande número de jogadores bicolores com mais de 30 anos. Questionado sobre uma possível queda de rendimento da equipe, devido a idade elevada dos atletas, o técnico disse que isso não será problema para a sequência da temporada.

"A primeira coisa que o jogador tem que provar é que ele é forte mentalmente. Eu ja vi jogadores que passam dos 30 (anos) e não conseguem jogar, mas outros sim. No meu último clube trabalhei com vários jogadores acima de 30 e o nível de entrega era absurdo. A idade não é o problema, mas sim a cabeça. Se o jogador não se cuida a tendência dele é cair. O futebol hoje exige muita condição física", disse Fernandes.

O primeiro desafio sob o comando do treinador do Bicola será a estreia do Campeonato Paraense, marcada para o dia 26 de janeiro, contra o Bragantino-PA, na Curuzu. Antes disso Márcio Fernandes irá liderar a pré-temporada do clube em Barcarena, de 9 a 22 de janeiro.