Mesmo com Marcelo Toscano, média de idade dos jogadores do Paysandu se mantém "baixa"

Após o Paysandu anunciar a contratação do atacante Marcelo Toscano, de 36 anos, a dúvida que ficou foi de que mais um jogador acima de 30 anos poderia mudar a média de idade dos bicolores para 2022. Segundo o levantamento realizado por OLiberal.com, a resposta é não.

O motivo é que, dos 28 jogadores que o Paysandu tem no elenco até o momento, a idade bem é nivelada. São sete com mais de 30 anos, nove com idades entre 25 e 30 anos e 12 na faixa de 24 a 17 anos. Com isso, a média de idade do Papão é de 26 anos.

O plantel vai atuar no Parazão, Copa do Brasil, Série C e Copa Verde nesta temporada. A estreia do Paysandu no Campeonato Paraense será contra o Bragantino na Curuzu, às 20 horas do dia 26 de janeiro. O jogo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.

Confira a lista com a idade dos jogadores:

Mais de 30 anos

Marcelo Toscano – 36 anos

Ricardinho – 36 anos

Henan – 34 anos

Heverton – 33 anos

Denis Pedra – 33 anos*

Ruy - 32 anos

Bileu – 32 anos

Genilson – 31 anos

Até 30 anos

William Fazendinha – 28 anos

Igor Carvalho - 28 anos

Polegar - 27 anos

Thiago Coelho – 26 anos

Marcão – 26 anos

Robinho – 26 anos

Elias Curzel – 26 anos

Christian - 26 anos

Dioguinho – 25 anos

Até 24 anos

Danrlei – 24 anos

Marlon – 24 anos

José Aldo – 23 anos

Yure – 23 anos

Kerve – 22 anos

Gabriel Bernard – 21 anos

Matheus Lopes – 20 anos

Eric – 19 anos

Rikelton – 19 anos

Cláudio Victor- 18 anos

Lucas Marreiros – 18 anos

Thiago Felipe - 17 anos

*Volante Denis Pedra ainda não foi anunciado oficialmente