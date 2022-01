VÍDEO: Você lembra? Novo contratado do Paysandu já foi algoz do clube na Série B

O Paysandu anunciou na noite da última terça-feira (4) a contratação do atacante Marcelo Toscando, de 36 anos, que estava há dois anos no América-MG. E há uma história envolvendo o jogador e o Paysandu. Foi em 2015, quando o Paysandu enfrentou o América-MG pela Série B.

O Papão venceu o América-MG no primeiro jogo, válido pela 15ª rodada da Série B, por 2 a 0, no Mangueirão, em 28 de julho de 2015. Os gols foram marcados pelo atacante Welinton Junior. Na partida de volta, em 3 de novembro de 2015, foi o Coelho que brilhou, com boa atuação de Marcelo Toscano.

O jogo era válido pela 34ª rodada da Série B e a vitória colocaria o América-MG mais perto do acesso para a Série A. Foi o que aconteceu. No Independência, o Coelho venceu por 3 a 1, em noite de gala de Marcelo Toscano, que marcou duas vezes e ainda deu assistência para o gol de Richarlison. Yago Pikachu foi quem descontou para o Papão, que viu o sonho do acesso ficar mais longe.

