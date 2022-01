Paysandu contrata atacante de clube da Série A que conquistou vaga na Libertadores

O Paysandu anunciou agora há pouco a contratação do atacante Marcelo Toscano, de 36 anos, do América-MG. O jogador vem de duas temporadas no Coelho e na última, em 2021, esteve no elenco que conquistou uma vaga na pré-Copa Libertadores da América.

Em meados do último mês de dezembro, Marcelo Toscano se despediu do América-MG. Em sua segunda passagem pelo Coelho, Marcelo Toscano disputou 67 jogos e marcou seis gols. Na primeira, em 2015, foi peça importante na conquista do acesso à Série A.

Natural de Areado, Minas Gerais, Marcelo Toscano, tem 1,84m e foi revelado pelo Pualista de Jundiaí (SP). Depois, foi para o futebol suíço, jogar no Lausanne-Sport, até retornar ao Paulista. Na carreira, também jogou em clubes como Paraná-PR, Vitória de Guimarães-POR, Figueirense-SC, Vila Nova-GO e outros.

No Paysandu do técnico Márcio Fernandes, Marcelo Toscano disputa posição com os também atacantes Henan, Marlon, Danrlei, Flávio, Robinho e Dioguinho.

Ficha técnica

Nome: Marcelo Aparecido Toscano

Nascimento: 12/05/1985 (36 anos)

Natural: Areado (MG)

Posições: Atacante

Altura: 1,84m

Peso: 83 kg

Clubes em que jogou: Paulista, Lausanne-Sport-SUI, Paraná-PR, Vitória de Guimarães-POR, Figueirense-SC, Comercial-SP, Vila Nova-GO, Cuiabá-MT, Mirassol-SP, América-MG, Jeju United-COR e Omiya Ardija-JAP.