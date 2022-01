Especulado no Paysandu, presidente nega interesse em atacante Sassá, ex-Cruzeiro

Nos últimos dias, uma série de especulações nas redes sociais passaram a apontar o atacante Sassá - com passagens recentes por Botafogo, Cruzeiro e Coritiba - como um possível reforço do Paysandu para a temporada 2022. No entanto, a informação foi negada pelo presidente bicolor, Maurício Ettinger.

Os rumores surgiram em meio a formação do elenco bicolor para a próxima temporada. O Papão já foi ao mercado e trouxe 14 jogadores para o próximo ano.

Além de estar fora do radar do Paysandu para 2022, Sassá tem contrato até o meio do ano com o Marítimo, de Portugal. O jogador está na Europa desde 2020, quando foi emprestado pelo Cruzeiro.

Antes de passar pelo clube mineiro, Sassá atuou pelo Coritiba, Náutico, Oeste e Botafogo, equipe onde foi revelado.