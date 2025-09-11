Em crise, adversário do Paysandu troca de presidente

O América-MG oficializou, nesta terça-feira (10), uma alteração em sua cúpula administrativa: Alencar da Silveira Júnior deixou o cargo de presidente do Conselho de Administração. Ele foi indicado para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas do Estado e irá assumir o cargo. A função no clube passa a ser exercida por Márcio Vidal.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Integrante do Conselho desde 2009, Alencar esteve à frente do América em momentos marcantes, como os títulos do Campeonato Mineiro de 2016 e da Série B de 2017. Sob sua gestão, o clube também participou pela primeira vez da Copa Libertadores, em 2022.

VEJA MAIS

Mesmo deixando a presidência, Alencar seguirá participando das decisões estratégicas do Coelho como conselheiro. A mudança ocorre em meio a um cenário delicado: o time mineiro ocupa o 17º lugar na Série B, com 26 pontos, dois a menos que o primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

O Jogo

Em uma briga direta contra o rebaixamento, o Paysandu recebe o América-MG neste sábado (13), em duelo válido pela 26ª rodada da Série B. As duas equipes estão no Z-4, com o Coelho tendo uma vantagem de cinco pontos sobre o Papão. Além disso, o confronto será entre os clubes que mais perderam no campeonato. A equipe mineira é o time com mais derrotas na disputa, e o Papão, o segundo.

Em 25 jogos, o América perdeu 13, enquanto o Bicola possui 12 reveses. Nas primeiras rodadas, o Coelho figurou entre os 10 primeiros colocados, dando indícios de que poderia brigar na parte de cima da tabela. Contudo, com o avanço do campeonato, foi oscilando na classificação até chegar à zona de rebaixamento.

Atualmente, a equipe tem 26 pontos e ocupa a 17ª colocação. Além das 13 derrotas, o Coelho conquistou sete vitórias e cinco empates na competição. Com os 12 reveses, o Paysandu, lanterna com 21 pontos, é o segundo clube, ao lado do Athletic-MG, que mais perdeu no campeonato.