Em crise, adversário do Paysandu troca de presidente Alencar da Silveira Júnior deixou o cargo de presidente do Conselho de Administração, dando lugar para Márcio Vidal O Liberal 11.09.25 22h22 Alencar deixa clube na zona e vai trabalhar na justiça (Mourão Panda/América) O América-MG oficializou, nesta terça-feira (10), uma alteração em sua cúpula administrativa: Alencar da Silveira Júnior deixou o cargo de presidente do Conselho de Administração. Ele foi indicado para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas do Estado e irá assumir o cargo. A função no clube passa a ser exercida por Márcio Vidal. Integrante do Conselho desde 2009, Alencar esteve à frente do América em momentos marcantes, como os títulos do Campeonato Mineiro de 2016 e da Série B de 2017. Sob sua gestão, o clube também participou pela primeira vez da Copa Libertadores, em 2022. VEJA MAIS Ex-Paysandu, Radamés diz que relacionamento com Viviane Araújo prejudicou sua carreira no futebol "Comecei a aparecer mais nas páginas de fofoca do que nas de futebol", afirmou o ex-meia, que passou pelo Papão em 2015 'A gente acredita': Paysandu traz jogo de volta à Curuzu e busca renascer na Série B Lateral-esquerdo Reverson falou sobre a chegada de Márcio Fernandes e o duelo de desesperados contra o América-MG, agora de volta ao Caldeirão bicolor Mesmo deixando a presidência, Alencar seguirá participando das decisões estratégicas do Coelho como conselheiro. A mudança ocorre em meio a um cenário delicado: o time mineiro ocupa o 17º lugar na Série B, com 26 pontos, dois a menos que o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. O Jogo Em uma briga direta contra o rebaixamento, o Paysandu recebe o América-MG neste sábado (13), em duelo válido pela 26ª rodada da Série B. As duas equipes estão no Z-4, com o Coelho tendo uma vantagem de cinco pontos sobre o Papão. Além disso, o confronto será entre os clubes que mais perderam no campeonato. A equipe mineira é o time com mais derrotas na disputa, e o Papão, o segundo. Em 25 jogos, o América perdeu 13, enquanto o Bicola possui 12 reveses. Nas primeiras rodadas, o Coelho figurou entre os 10 primeiros colocados, dando indícios de que poderia brigar na parte de cima da tabela. Contudo, com o avanço do campeonato, foi oscilando na classificação até chegar à zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe tem 26 pontos e ocupa a 17ª colocação. Além das 13 derrotas, o Coelho conquistou sete vitórias e cinco empates na competição. Com os 12 reveses, o Paysandu, lanterna com 21 pontos, é o segundo clube, ao lado do Athletic-MG, que mais perdeu no campeonato.