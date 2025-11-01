Após rebaixamento, Paysandu usa as redes sociais e fala em 'retorno mais forte' em 2026 A dolorosa digestão do rebaixamento foi reverberada pelo clube através de um comunicado postado nas redes sociais, que lamenta a má fase, pede desculpas ao torcedor e promete retornar das cinzas, como a enigmática fênix mitológica Da redação 01.11.25 17h08 O Papão da Amazônia caiu diante do Dragão. (Flickr Atlético-GO) Após a noite fatídica que decretou o rebaixamento bicolor à Série C, o Paysandu tenta resgatar o que sobrou para seguir em frente e cumprir os últimos três compromissos da competição, começando pelo Coritiba, no próximo domingo (9), na Curuzu. Esquecer o que aconteceu em Goiânia, no entanto, será tarefa difícil para o clube, que resolveu se manifestar oficialmente neste sábado (1). WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A mensagem divulgada pela diretoria tem tom reflexivo e conciliador, apostando na unidade e na ideia de reconstrução após o fiasco dentro de campo. “O primeiro passo do nosso recomeço é aprender com tudo que erramos, para fazermos totalmente diferente em 2026. Mudanças na gestão, revisão nas tomadas de decisão”, inicia o texto, projetando um novo ciclo com mais responsabilidade. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A nota segue destacando a necessidade de transparência e rigor nas escolhas. “Mais rigor nos critérios das nossas escolhas, transparência e atitude. Decepcionamos nosso bem maior, a torcida, que lotou o estádio sem olhar a tabela. Foi assim por mais um ano, incondicionalmente juntos”, prossegue. VEJA MAIS Atlético-GO repete 2018 e volta a ser o 'carrasco' do rebaixamento do Paysandu Seis anos depois, o Dragão volta a ser o algoz do Paysandu — em plena noite de Halloween, o time goiano repete 2018 e sela mais um rebaixamento bicolor para a Série C Em meio às lágrimas, executivo do Paysandu lamenta o rebaixamento: 'A torcida e o clube não merecem' Coube a Carlos Frontini a missão de encarar a realidade na primeira entrevista após a queda ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 O pequeno manifesto encerra com uma mensagem emocional, exaltando a força da torcida e a esperança em um futuro melhor. "São esses apaixonados que, de novo, vão nos fazer voltar mais fortes. Porque nossa fidelidade é eterna. É para sempre, Fiel. Rebaixado e na lanterna da Série B, com 27 pontos, o Paysandu ainda tem três jogos para tentar deixar a última colocação. Depois do confronto com o Coritiba, o time enfrenta o Amazonas fora de casa e encerra sua participação na competição contra o Athletic, também longe de Belém. 