Após rebaixamento, Paysandu usa as redes sociais e fala em 'retorno mais forte' em 2026

Após a noite fatídica que decretou o rebaixamento bicolor à Série C, o Paysandu tenta resgatar o que sobrou para seguir em frente e cumprir os últimos três compromissos da competição, começando pelo Coritiba, no próximo domingo (9), na Curuzu. Esquecer o que aconteceu em Goiânia, no entanto, será tarefa difícil para o clube, que resolveu se manifestar oficialmente neste sábado (1).

A mensagem divulgada pela diretoria tem tom reflexivo e conciliador, apostando na unidade e na ideia de reconstrução após o fiasco dentro de campo.

“O primeiro passo do nosso recomeço é aprender com tudo que erramos, para fazermos totalmente diferente em 2026. Mudanças na gestão, revisão nas tomadas de decisão”, inicia o texto, projetando um novo ciclo com mais responsabilidade.

A nota segue destacando a necessidade de transparência e rigor nas escolhas. “Mais rigor nos critérios das nossas escolhas, transparência e atitude. Decepcionamos nosso bem maior, a torcida, que lotou o estádio sem olhar a tabela. Foi assim por mais um ano, incondicionalmente juntos”, prossegue.

O pequeno manifesto encerra com uma mensagem emocional, exaltando a força da torcida e a esperança em um futuro melhor. "São esses apaixonados que, de novo, vão nos fazer voltar mais fortes. Porque nossa fidelidade é eterna. É para sempre, Fiel. Sempre!”

Rebaixado e na lanterna da Série B, com 27 pontos, o Paysandu ainda tem três jogos para tentar deixar a última colocação. Depois do confronto com o Coritiba, o time enfrenta o Amazonas fora de casa e encerra sua participação na competição contra o Athletic, também longe de Belém.