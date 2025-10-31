Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Atlético-GO repete 2018 e volta a ser o 'carrasco' do rebaixamento do Paysandu

Seis anos depois, o Dragão volta a ser o algoz do Paysandu — em plena noite de Halloween, o time goiano repete 2018 e sela mais um rebaixamento bicolor para a Série C

O Liberal

O destino parece ter um senso de ironia particular com o Paysandu. Noite de Halloween, 31 de outubro, clima sombrio em Goiânia — e o Atlético-GO voltou a ser o responsável por empurrar o clube bicolor para a Série C, assim como aconteceu em 2018. A vitória do Dragão por 2 a 1, de virada, reacendeu uma lembrança amarga na torcida paraense.

VEJA MAIS

image ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026
O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023

image Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C
O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais

image Em meio às lágrimas, executivo do Paysandu lamenta o rebaixamento: 'A torcida e o clube não merecem'
Coube a Carlos Frontini a missão de encarar a realidade na primeira entrevista após a queda

Seis anos atrás, a história foi semelhante. Na última rodada da Série B de 2018, o Paysandu precisava vencer o Atlético-GO na Curuzu para escapar da queda. O Papão chegou a abrir o placar, mas levou a virada e acabou goleado por 5 a 2, resultado que o empurrou para a Série C de 2019.

Naquela temporada, o time bicolor terminou em 17º lugar, com 43 pontos, após um segundo turno de queda livre — oito partidas sem vitória e apenas uma vitória em 16 rodadas entre a 19ª e a 34ª. Mesmo com uma reação tardia, o reencontro com o Dragão selou o destino.

Agora, em 2025, o enredo se repetiu: o Atlético-GO voltou a ser o algoz de um Paysandu fragilizado e sem reação. O time paraense encerra a pior campanha de sua história, com o rebaixamento confirmado faltando três rodadas para o fim da Série B.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

série c

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

DE NOVO

Atlético-GO repete 2018 e volta a ser o 'carrasco' do rebaixamento do Paysandu

Seis anos depois, o Dragão volta a ser o algoz do Paysandu — em plena noite de Halloween, o time goiano repete 2018 e sela mais um rebaixamento bicolor para a Série C

31.10.25 23h21

Futebol

Em meio às lágrimas, executivo do Paysandu lamenta o rebaixamento: 'A torcida e o clube não merecem'

Coube a Carlos Frontini a missão de encarar a realidade na primeira entrevista após a queda

31.10.25 22h39

VAGA GARANTIDA

Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição

Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B

31.10.25 22h31

VEXAME

Paysandu termina Série B com recorde de derrotas

O rebaixamento foi confirmado com três rodadas de antecedência, algo inédito para o clube.

31.10.25 22h02

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens

O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026

31.10.25 23h14

VAGA GARANTIDA

Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição

Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B

31.10.25 22h31

FUTEBOL

Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C

O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais

31.10.25 22h15

Futebol

‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026

O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023

31.10.25 21h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda