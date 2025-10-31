Atlético-GO repete 2018 e volta a ser o 'carrasco' do rebaixamento do Paysandu

O destino parece ter um senso de ironia particular com o Paysandu. Noite de Halloween, 31 de outubro, clima sombrio em Goiânia — e o Atlético-GO voltou a ser o responsável por empurrar o clube bicolor para a Série C, assim como aconteceu em 2018. A vitória do Dragão por 2 a 1, de virada, reacendeu uma lembrança amarga na torcida paraense.

Seis anos atrás, a história foi semelhante. Na última rodada da Série B de 2018, o Paysandu precisava vencer o Atlético-GO na Curuzu para escapar da queda. O Papão chegou a abrir o placar, mas levou a virada e acabou goleado por 5 a 2, resultado que o empurrou para a Série C de 2019.

Naquela temporada, o time bicolor terminou em 17º lugar, com 43 pontos, após um segundo turno de queda livre — oito partidas sem vitória e apenas uma vitória em 16 rodadas entre a 19ª e a 34ª. Mesmo com uma reação tardia, o reencontro com o Dragão selou o destino.

Agora, em 2025, o enredo se repetiu: o Atlético-GO voltou a ser o algoz de um Paysandu fragilizado e sem reação. O time paraense encerra a pior campanha de sua história, com o rebaixamento confirmado faltando três rodadas para o fim da Série B.