Em casa, Paysandu perde para Itabirito e chega a duas derrotas no Brasileiro Feminino A2 Time bicolor não conseguiu resistir ao ataque das visitantes, falhou e perdeu novamente no campeonato O Liberal 29.03.26 14h35 Papão foi derrotado em casa no último sábado (28) (Leo Rodrigues / Itabirito FC) O Paysandu perdeu por 3 a 0 para o Itabirito-MG na tarde do último sábado (28), no estádio Mangueirão, em duelo válido pela terceira rodada da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Com isso, o Bicola chega à segunda derrota em três jogos na competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O primeiro gol da partida foi marcado pela atacante Aryane. Aos 24 minutos da primeira etapa, a jogadora aproveitou um contra-ataque para finalizar para o fundo da rede bicolor. Já o segundo gol veio após o intervalo. Mesmo com o Papão tentando a reação, o Itabirito seguiu melhor na partida e mais efetivo no ataque. Aryane, novamente, fez jogada individual pela direita, invadiu a área, tocou para Luana, a zaga bicolor tentou cortar, mas a bola caiu de novo nos pés da atacante, que chutou cruzado para o fundo da rede para ampliar a vantagem das visitantes. VEJA MAIS Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C Jogador do Paysandu destaca amizade com 'Pam Pam' após título estadual Autor do gol decisivo, meia destaca amizade com Daniel 'Pam Pam' e revela como relação com torcedor marcou campanha e bastidores do elenco Austrália é primeira classificada para a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil O jogo foi marcado pela eficiência das australianas O placar foi selado aos 35 minutos, quando Bruna chutou de fora da área, a goleira bicolor falhou, e a bola morreu dentro da rede do Papão: 3 a 0. Com o resultado, o Paysandu caiu para a 10ª posição, com apenas três pontos. O Bicola soma duas derrotas e uma vitória na competição, que ocorreu na estreia, sobre o Itacoatiara-AM. Na próxima rodada, o Papão vai encarar o Pérolas Negras-RJ, fora de casa. A partida ocorre no sábado (4), às 15h, no CT Cefan, no Rio de Janeiro. Já o Itabirito subiu para a vice-liderança, com nove pontos. A equipe possui a mesma pontuação do líder Vasco, adversário da próxima rodada, mas leva desvantagem pelo saldo de gols. O time encara o Gigante da Colina também no sábado (4), às 15h, no Campo Usina Esperança, em Minas Gerais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Reforço do Paysandu, Lucas Cardoso projeta estreia e exalta torcida: 'É difícil achar' Meia-atacante pode estrear com a camisa bicolor na próxima terça-feira (31), contra o Guaporé, na Copa Verde 29.03.26 17h34 futebol Copa Norte: Paysandu poupa titulares e viaja para Rondônia com reservas Papão encara o Guaporé-RO na próxima terça-feira (31); equipe será comandada pelo auxiliar técnico Elton Macaé 29.03.26 15h18 futebol feminino Em casa, Paysandu perde para Itabirito e chega a duas derrotas no Brasileiro Feminino A2 Time bicolor não conseguiu resistir ao ataque das visitantes, falhou e perdeu novamente no campeonato 29.03.26 14h35 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 logística Flamengo negocia aluguel de avião exclusivo para reduzir desgaste em viagens Expectativa interna é fechar o acordo após a Copa do Mundo 29.03.26 11h32