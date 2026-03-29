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Em casa, Paysandu perde para Itabirito e chega a duas derrotas no Brasileiro Feminino A2

Time bicolor não conseguiu resistir ao ataque das visitantes, falhou e perdeu novamente no campeonato

O Liberal
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Papão foi derrotado em casa no último sábado (28) (Leo Rodrigues / Itabirito FC)

O Paysandu perdeu por 3 a 0 para o Itabirito-MG na tarde do último sábado (28), no estádio Mangueirão, em duelo válido pela terceira rodada da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Com isso, o Bicola chega à segunda derrota em três jogos na competição.

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O primeiro gol da partida foi marcado pela atacante Aryane. Aos 24 minutos da primeira etapa, a jogadora aproveitou um contra-ataque para finalizar para o fundo da rede bicolor.

Já o segundo gol veio após o intervalo. Mesmo com o Papão tentando a reação, o Itabirito seguiu melhor na partida e mais efetivo no ataque. Aryane, novamente, fez jogada individual pela direita, invadiu a área, tocou para Luana, a zaga bicolor tentou cortar, mas a bola caiu de novo nos pés da atacante, que chutou cruzado para o fundo da rede para ampliar a vantagem das visitantes.

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O placar foi selado aos 35 minutos, quando Bruna chutou de fora da área, a goleira bicolor falhou, e a bola morreu dentro da rede do Papão: 3 a 0.

Com o resultado, o Paysandu caiu para a 10ª posição, com apenas três pontos. O Bicola soma duas derrotas e uma vitória na competição, que ocorreu na estreia, sobre o Itacoatiara-AM. Na próxima rodada, o Papão vai encarar o Pérolas Negras-RJ, fora de casa. A partida ocorre no sábado (4), às 15h, no CT Cefan, no Rio de Janeiro.

Já o Itabirito subiu para a vice-liderança, com nove pontos. A equipe possui a mesma pontuação do líder Vasco, adversário da próxima rodada, mas leva desvantagem pelo saldo de gols. O time encara o Gigante da Colina também no sábado (4), às 15h, no Campo Usina Esperança, em Minas Gerais.

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