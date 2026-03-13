Austrália é primeira classificada para a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil O jogo foi marcado pela eficiência das australianas Estadão Conteúdo 13.03.26 17h14 Em contagem regressiva para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que acontecerá no Brasil, a seleção da Austrália garantiu seu lugar na competição, através da vitória sobre a Coreia do Norte por 2 a 0, nas quartas de final da Copa Asiática Feminina de 2026. A partida aconteceu no HBF Park, na cidade Perth, situada na casa das australianas. O estádio recebeu mais de 18 mil pessoas, com todos os ingressos sendo vendidos, incluindo diversos torcedores locais que foram apoiar as "Matildas", apelido das jogadoras australianas. O jogo foi marcado pela eficiência das australianas, que abriram o placar aos 9 minutos do primeiro tempo com a meio-campista Alanna Kennedy e com a craque Sam Kerr ampliando logo no inicio do segundo tempo. A meia Chae Un-Young descontou pelo lado das norte-coreanas no final da partida. Ao avançar para as semifinais do torneio continental a Austrália garantiu a primeira vaga da Copa, juntando-se com o Brasil, país sede da competição. Até domingo, outras três equipes garantirão vaga através do campeonato asiático, com disputas entre China x Taiwan e Coreia do Sul x Usbequistão no sábado (14) e Japão x Filipinas no domingo (15). Os vencedores dessas partidas classificam automaticamente para a Copa , já os perdedores vão para a repescagem continental em busca de uma chance entre as duas vagas restantes destinadas à Asian Football Confederation (AFC). As outras vagas para o torneio serão definidas em eliminatórias das outras confederações, sendo 11 vagas diretas para a UEFA, na Europa, 1 para a OFC, na Oceania, 4 na CAF para as seleções africanas, 4 para a CONCACAF na América do Norte e Central e 3 vagas para a CONMEBOL, sendo o Brasil umas dessas como país sede. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol feminino Copa do Mundo Austrália COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Lembra deles? Remo pega o Coxa que possui jogadores com passagens no Leão, Papão e Águia O remo encara o Coritiba, fora de casa, buscando a primeira vitória na Série A 13.03.26 12h47 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58