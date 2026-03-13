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Austrália é primeira classificada para a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil

O jogo foi marcado pela eficiência das australianas

Estadão Conteúdo

Em contagem regressiva para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que acontecerá no Brasil, a seleção da Austrália garantiu seu lugar na competição, através da vitória sobre a Coreia do Norte por 2 a 0, nas quartas de final da Copa Asiática Feminina de 2026.

A partida aconteceu no HBF Park, na cidade Perth, situada na casa das australianas. O estádio recebeu mais de 18 mil pessoas, com todos os ingressos sendo vendidos, incluindo diversos torcedores locais que foram apoiar as "Matildas", apelido das jogadoras australianas.

O jogo foi marcado pela eficiência das australianas, que abriram o placar aos 9 minutos do primeiro tempo com a meio-campista Alanna Kennedy e com a craque Sam Kerr ampliando logo no inicio do segundo tempo. A meia Chae Un-Young descontou pelo lado das norte-coreanas no final da partida.

Ao avançar para as semifinais do torneio continental a Austrália garantiu a primeira vaga da Copa, juntando-se com o Brasil, país sede da competição. Até domingo, outras três equipes garantirão vaga através do campeonato asiático, com disputas entre China x Taiwan e Coreia do Sul x Usbequistão no sábado (14) e Japão x Filipinas no domingo (15).

Os vencedores dessas partidas classificam automaticamente para a Copa , já os perdedores vão para a repescagem continental em busca de uma chance entre as duas vagas restantes destinadas à Asian Football Confederation (AFC).

As outras vagas para o torneio serão definidas em eliminatórias das outras confederações, sendo 11 vagas diretas para a UEFA, na Europa, 1 para a OFC, na Oceania, 4 na CAF para as seleções africanas, 4 para a CONCACAF na América do Norte e Central e 3 vagas para a CONMEBOL, sendo o Brasil umas dessas como país sede.

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