Em casa, Paysandu decide vaga para a semifinal da Copa Verde com o Manaus

O Paysandu encara o Manaus neste domingo (24), na Curuzu, às 17h. O jogo é válido pelas quartas de final da Copa Verde. Em casa, o Papão vai tentar reverter o placar e garantir a vaga nas semifinais do torneio regional. Na partida de ida, o time bicolor perdeu por 1 a 0 e precisa vencer com uma diferença de dois ou mais gols.

O Papão é o maior vencedor da Copa Verde, com três títulos, além de recordista em participações em finais. Foram sete decisões em 10 edições do torneio até o momento.

No primeiro jogo, o Paysandu sofreu com a marcação forte do Manaus. Após o gol da equipe manauara, o time se fechou, baixou a linha defensiva e não deixou o Papão se infiltrar.

Hélio dos Anjos criticou a postura da equipe e afirmou que faltou clareza para o time. Ele apontou que o sistema ofensivo foi o principal problema do time em campo. Assim, o treinador destacou que os jogadores precisam de mais lucidez para penetrar a defesa adversária e fazer os gols que o Bicola necessita para se classificar.

O técnico deve fazer uma escalação parecida com a do primeiro jogo. Há possibilidades que Jean Dias entre no lugar de Edinho como titular e quem sabe escalar Esli Garcia, jovem venezuelano que tem forte presença no ataque.

Em entrevista coletiva, Hélio dos Anjos contou que alguns jogadores, como Biel, não estavam 100% na primeira partida por conta de uma virose. Por isso, o treinador revelou que enfrentou algumas dificuldades na escalação. Mas, para o jogo de volta, espera-se que todos estejam recuperados para buscar a vitória. "O que a torcida por esperar é o nosso time não deixar eles saírem de jeito nenhum e [vai]fazer os gols. É uma decisão, um mata-mata, nós temos chances nos 90 minutos", disse o técnico.

O Manaus vem para Belém em uma situação melhor. Com a vantagem de um gol, a equipe pode jogar com o regulamento a seu favor. Assim, é possível que o time venha com postura mais defensiva, como adotou após o gol no primeiro jogo, e dificulte o ataque do Bicola.

Líder do grupo A do Campeonato Amazonense, com sete pontos, a equipe manauara nunca chegou a uma final da Copa Verde, assim como nenhum time da Amazonas. Mas, após a vitória em casa, o time chega a Belém confiante para segurar o resultado e se classificar.

Como o resultado foi favorável, a equipe manaura deve adotar a mesma postura e vai manter a base da escalação, com Adenilson, ex-Remo, e Ibiapino na frente.

O vencedor do confronto entre Paysandu e Manaus vai enfrentar na semifinal Remo ou Amazonas. Com isso, é possível que uma das semi da Copa Verde seja um clássico Re-Pa.

A partida entre Paysandu e Manaus ocorre às 17h deste domingo (24), na Curuzu. O jogo terá cobertura de OLiberal.com

Ficha técnica

Data: 24/03/2024

Hora: 17h

Local: Estádio Curuzu, em Belém (PA)

Árbitro: Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO)

Árbitro Assistente 1: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Árbitro Assistente 2: Renato Aparecido dos Reis Oliveira (RO)

Quarto Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA)

Manaus: Vinícius; André Victor, Gutierrez, Vinícius Leandro e Wendel Nery; Edson Magal (Felipe Tiririca), Gharib e Renanzinho; Roney, Adenilson (Thiaguinho) e Ibiapino.

Técnico: Renatinho Potiguar

Paysandu: Diogo Silva; Edílson, Lucas Maia, Wanderson e Kevyn; Val Soares, Leandro Vilela e Biel (Robinho); Edinho (Jean Dias), Nicolas e Vinícius Leite

Técnico: Hélio dos Anjos