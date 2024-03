Pós-jogo: Hélio dos Anjos cita falta de lucidez na derrota para o Manaus-AM

Após a partida contra o Manaus-AM pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde, em que o Paysandu perdeu por 1 a 0, o técnico Hélio dos Anjos concedeu entrevista coletiva e se mostrou bastante incomodado com a falta de lucidez da equipe bicolor, citando o sistema ofensivo como o maior problema do Papão no confronto contra os manauaras. Para reverter a vantagem na Curuzu no próximo domingo (24) e se classificar para as semifinais, o Paysandu terá que vencer por dois gols de diferença.

FALTA DE LUCIDEZ

O comandante bicolor não ficou nenhum pouco alegre com a atuação do Papão e apontou os problemas da equipe. “Eu não estou feliz com a atuação do meu time, não estou feliz com a falta de lucidez, não estou satisfeito com a competitividade que nós não tivemos. O adversário, a partir do momento que fez o gol, dentro da humildade deles, eles recuaram. Apostaram em uma forte marcação e independente disso, a nossa lucidez foi muita pouca. Não podemos trocar quase 600 passes e o goleiro adversário não fazer nenhuma defesa. É falta de complementação de jogo e nós tivemos um erro muito grande no gol deles”, afirmou.

Hélio complementou dizendo que o Paysandu teve superioridade em campo, mas não aproveitou. “Respeitamos o adversário, mas nós vamos fazer de tudo para vencer. Eu não posso aceitar uma derrota dessa, em que tivemos superioridade em termos de posicionamento, o tempo todo dentro do campo do adversário. Não adianta, falta de lucidez não fura sistema de marcação forte", ressaltou o técnico.

JOGO DA VOLTA

Paysandu e Manaus se enfrentam no domingo (24), às 17h, na Curuzu. Só a vitória interessa ao Papão, pois o Manaus tem a vantagem do empate. Esta partida terá transmissão lance a lance de Oliberal.com e na Rádio Liberal +.