Paysandu leva sufoco e perde para o Manaus pelas quartas de final da Copa Verde

Paysandu e Manaus fizeram o primeiro duelo pelas quartas de final da Copa Verde na noite desta quinta-feira (21). Jogando na Arena Amazônia, os bicolores não conseguiram superar a infiltração adversária e acabaram derrotados pelo placar de 1 a 0, gol de Adenilson. A partida de volta será neste domingo (24), às 17h, na Curuzu.

No segundo minuto de jogo o Paysandu chegou com perigo ao gol do Manaus em uma boa jogada com Nicolas, pelo meio. Na conclusão, o goleiro Vinícius precisou se esforçar para evitar a abertura do placar. Desde o início, os bicolores se sentiram mais à vontade, enquanto o adversário se organizava para neutralizar o sufoco.

Quando tentou a reação, o Manaus não teve impulso para chegar na área bicolor. Aos 10, Renan levantou bola na grande área, mas a defesa se adiantou e afastou o perigo. Pouco depois, Renan tentou novamente pela esquerda e foi desarmado pela defesa bicolor. Assim a partida caminhou por boa parte do primeiro tempo, até que o time conseguiu furar a defesa visitante, aproveitando-se da linha alta adotada pelo treinador do Papão.

Aos 13, Adenilson pegou um rebote na cara do gol, depois de bela infiltrada pela esquerda com Renan e Wendell Nery, e só teve o trabalho de empurrar para o gol, abrindo o placar em 1 a 0. A vantagem deixou o Gavião do Norte confiante e o time virou o panorama. Aos 19, Val Soares quase marca contra após bola aérea na pequena área do bicola. Diogo Silva fez grande defesa.

A aparente reação bicolor aconteceu aos 26, quando Nicolas recebeu um cruzamento na grande área, que por pouco não encobriu o arqueiro do Manaus, assustando a defesa. O Paysandu ainda insistiu outras vezes e quase empata em cobrança de escanteio de Edinho, mas o primeiro tempo ficou na vantagem do Manaus.

2º Tempo

Na etapa complementar, o técnico Hélio dos Anjos fez uma mudança, tirando Edinho para o lugar de Jean Dias, fortalecendo o ataque que precisava de pelo menos um gol. Do lado do Manaus, Renatinho Potiguar fez duas mudanças, colocando em campo Gabriel Recife e Edson Magal nos lugares de Vinícius Leandro e Adenilson, respectivamente. Na prática, o segundo tempo começou pegado, com os dois times se estudando bastante no meio-campo.

Aos 10, Roney recebeu boa bola na intermediária e entrou na região do gol, tocando em seguida para Ibiapino, que, embaixo da trave, jogou por cima do gol. A resposta bicolor veio com Vinícius Leite, em jogada individual. O atacante surgiu pela esquerda, driblou a defesa e adentrou na grande área, rolando para Val Soares, que deixou para Robinho chutar baixo, para a defesa de Vinícius. O assistente anotou o impedimento na sequência da jogada.

A parte avançada do esquema bicolor não funcionou como o previsto. Poucas vezes Nicolas foi acionado ou teve chance real. Em uma das poucas, aos 18, o jogador buscou bola quase no meio-campo, levou até a entrada da área, mas ao tentar lançar o companheiro na esquerda, a defesa se adiantou e abafou o perigo. Em seguida, a resposta veio através de um belo chute de André, passando ao lado da trave bicolor.

Nas poucas tentativas de ataque do Papão, a defesa facilitava no retorno do adversário. Aos 28 Renan recebeu bola em profundidade, entrou na área, mas faltou perna para concluir, devido ao cansaço na partida. Hélio ainda mexeu novamente, entrando com Esli Garcia e Geferson, na tentativa de igualar o placar, e, por fim, colocou Luan Freitas na vaga de Val Soares. Apesar dos esforços, a partida terminou com a vantagem temporária do Manaus, que venceu por 1 a 0.

Ficha técnica

Data: 21/03/2024

Hora: 21h

Local: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)

Árbitro Assistente 1: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Árbitro Assistente 2: Marcelo Grando (MS)

Quarto Árbitro: Halbert Luis Moraes Baia (AM)

Cartões Amarelos: Vinícius Leandro, Gutierrez, Ibiapino (Manaus) Leandro Vilela (Paysandu)



Manaus: Vinícius; André Victor (Jeferson), Gutierrez, Vinícius Leandro (Gabriel Recife), Felipe Eduardo; Wendell Nery, Roney (Thiaguinho), Gharib, Renanzinho; Adenilson (Edson Magal) e Ibiapino.

Técnico: Renatinho Potiguar



Paysandu: Diogo Silva; João Vieira (Esli Garcia), Lucas Maia, Wanderson e Kevyn (Geferson); Val Soares (Luan Freitas), Leandro Vilela (Gabriel Bispo) e Robinho; Vinícius Leite, Edinho (Jean Dias) e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos