Hélio dos Anjos fala sobre derrota do Paysandu para o Manaus e aponta problemas no setor ofensivo

O Paysandu sofreu uma derrota dura na primeira partida das quartas de final da Copa Verde. Diante do Manaus, na Arena Amazônia, o time bicolor perdeu por 1 a 0 e volta para Belém com desvantagem. O treinador do Bicola, Hélio dos Anjos, criticou a postura da equipe em campo. Após o jogo, o técnico afirmou que faltou lucidez dos jogadores e apontou que o sistema ofensivo foi o principal problema do Papão.

"Eu acho que o nosso maior problema foi o nosso sistema ofensivo. Nosso sistema ofensivo não rendeu, não criamos. Ficamos dentro do campo do adversário. O adversário baixou bem a marcação, não estou criticando [o Manaus], ele fez 1 a 0 e buscou diminuir o nosso espaço. Sem lucidez, você não consegue entrar em um adversário que demonstrou qualidade defensiva", declarou o treinador para a Rádio Liberal Mais.

Mesmo com a vantagem de decidir a vaga em casa, o Paysandu vai ter um jogo de volta duro. O Gavião do Norte está com a vantagem de um gol e deve jogar mais fechado. Para avançar para a semifinal, o Papão vai precisar vencer com pelo menos dois gols de diferença ou repetir o placar de 1 a 0 para forçar a disputa de pênaltis.

Hélio dos Anjos lembrou que nada está perdido e que a equipe vai buscar o resultado até o final. O treinador reconheceu que a partida vai ser difícil e apontou que o time precisa ter mais clareza do jogo para poder fazer gols e vencer.

"Vai ser o segundo tempo [o jogo de volta]. O primeiro tempo foi [quinta-feira], 180 minutos, nós perdemos, estamos atrás. Tenho certeza que o adversário vai jogar com o resultado de baixo do braço, tomara que não, tomara que ele saia para o jogo, porque eu acho que aí as condições podem ser melhores. Mas, se eles jogaram [em Belém] do jeito que eles jogaram aqui [em Manaus] e nós, sem essa lucidez, nós não vamos fazer gol", avisou Hélio dos Anjos.

Agenda

O jogo de volta das quartas de final da Copa Verde ocorre no próximo domingo (24), às 17h, na Curuzu. O Papão precisa vencer com dois ou mais gols de diferença. A partida terá cobertura completa de OLiberal.com.