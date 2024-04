De volta ao Paysandu, meia diz que experiência será fundamental nos quatro clássicos Re-Pa

O retorno do meia Robinho aos jogos do Paysandu tem sido bastante celebrado pelo atleta. Desde a sua recuperação de uma lesão muscular, o jogador de 36 anos vem se esforçando para acompanhar o ritmo dos companheiros, ainda que esteja caminhando para a despedida dos gramados. E agora, às vésperas de quatro clássicos Re-Pa, o jogador diz que o elenco precisa estar mais unido do que nunca, mesmo nas disputas por vaga.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

No elenco bicolor, Robinho tem uma espécie de "afilhado" e concorrente de posição; Trata-se do meia Biel, de 22 anos, com quem esteve junto no Coritiba, em 2022. Nos últimos jogos, Biel tem ocupado a posição que já foi de Robinho, mesmo assim, engana-se quem pensa que o experiente atleta nutre algum tipo de desgosto com o banco de reservas.

"Eu e o Biel temos uma relação boa. Os caras falam que ele é meu filho. Estamos sempre juntos, nos concentramos juntos, saímos para jantar, ele conhece minha família. Eu tenho um carinho especial por ele e estou feliz com o momento. Eu conversei com o Hélio, indiquei e no momento da conversa dei até uma forçadinha, dizendo que ele ia nos ajudar", comenta o atleta. "As pessoas acham que, porque somos da mesma posição, existe alguma rivalidade. Eu sou totalmente diferente disso. Quanto mais ele joga, mais eu fico feliz e apoio", complementa.

VEJA MAIS



Na goleada sobre o Águia, Robinho substituiu o jovem na segunda etapa da partida. Passada a vitória, o adversário agora é outro. e, pela primeira vez em muito tempo, serão quatro confrontos seguidos entre os rivais. "O mais próximo que eu cheguei foram dois ou três com o Inter e Grêmio. Quatro clássicos são bem diferentes. Eu nunca vivi isso. Serão duas semanas tensas, pois o clássico para a cidade, principalmente aqui. Vai ser diferente, algo novo para mim. Estou feliz em viver esse momento. Estamos chegando nas finais, nos preparando bem. O tempo de descanso não vai ter, nem para treinar. Treina só quem não jogou. Não sei como vai ser, mas espero que seja positivo para o nosso lado", reforça.

Robinho chegou ao Paysandu trazendo na bagagem uma carreira de respeito em grandes clubes do país. Chegou em 2023, quando o clube passava por uma reformulação no elenco, tendo papel fundamental na conquista do desejado acesso à Série B do Brasileiro. Além do Paysandu, Robinho defendeu também o Mogi Mirim-SP, Santos-SP, Coritiba-PR, Palmeiras-SP, Cruzeiro-MG e antes de acertar com o Papão, estava jogando a Série B pelo Avaí-SC e espera usar toda sua experiência para tornar a estada na Série B a mais feliz possível.

Eu tenho uma experiência de muitos jogos, muitos momentos de dificuldades e alegria. Já passei por momentos onde achava que não dava, mas acabou acontecendo. Eu sei vivenciar um clássico, um jogo normal a cada dia. Eu acho que consigo conversar com os atletas dentro de campo para ficar mais fácil a cada um desenvolver o seu jogo. Às vezes sou um técnico dentro de campo pela minha função. Eu organizo as linhas, subi quando tem que subir, baixo. As pessoas não veem isso. O hélio vê, os companheiros vêm. São coisas que ficam mais para o grupo mesmo.