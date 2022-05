Confira a arbitragem do jogo entre Paysandu e Botafogo-SP, pela Série C do Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta terça-feira (3) a arbitragem de Paysandu x Botafogo-SP, pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O sergipano Fábio Augusto Santos Sá Junior será o árbitro principal do duelo, que ocorre no domingo (8), às 19h, no Estádio da Curuzu.

Para o duelo, considerado confronto direto na busca pelo G8 da Terceirona, Fábio Augusto será auxiliado pelos conterrâneos Rodrigo Guimarães Pereira e Wendel Augusto Lino de Jesus Melo. Já o paraense Andrey da Silva e Silva será o quarto árbitro da partida.

Como chegam?

Com três empates consecutivos, o Paysandu saiu da zona de classificação para os quadrangulares da Série C. A equipe bicolor caiu para para 11°, com quatro pontos em quatro partidas. Já o Botafogo-SP perdeu em casa na última rodada e não vence há dois jogos. Ainda assim, o Tricolor está em quinta, com sete pontos.

Retorno

A partida entre Paysandu e Botafogo-SP marca também o retorno do Papão à Curuzu. Vale lembrar, nos dois primeiros jogos como mandante, o Bicola teve que jogar na Arena Verde, em Paragominas, sudeste paraense. O Bicola cumpriu uma punição pela invasão de torcedores no fim da Terceirona do ano passado.

Acompanhe

Paysandu e Botafogo-SP tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.