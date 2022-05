Serviço de jogo: Paysandu x Botafogo-SP. Venda de ingressos e pontos de venda; saiba mais

Os torcedores interessados em adquirir os ingressos para a partida entre Paysandu e Botafogo-SP, já podem adquirir bilhetes através deste link. O time bicolor vai receber o Botafogo-SP no próximo domingo (8), às 19h, em jogo da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A comercialização iniciou nesta terça-feira (3) exclusivamente on-line. As arquibancadas custam R$ 40 e as cadeiras R$ 80.

A diretoria do clube mantém a regra para entrada no estádio. Somente os torcedores que receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19 ou o imunizante em dose única terão acesso garantido às arquibancadas da Curuzu, por determinação dos órgãos públicos.

O uso de máscara dentro e fora do estádio também segue obrigatório, além da higienização das mãos com água e sabão ou com álcool gel, e o distanciamento social. As autoridades sanitárias não permitem a presença de quem tomou apenas uma dose da vacina contra a Covid-19. Idosos acima de 60 anos de idade terão acesso ao estádio somente se tiverem tomado a dose de reforço do imunizante.

VENDA PRESENCIAL

LOJA LOBO DO ESTÁDIO BANPARÁ CURUZU

Dias 05, 06 e 07/05 – 9h às 18h

Dia 08/05 – 9h às 12h

LOJAS LOBO DOS SHOPPINGS BOULEVARD E METRÓPOLE

Dias 05, 06 e 07/05 – 10h às 22h

LOJA LOBO DA SEDE SOCIAL

Dias 05, 06 e 07/05 – 9h às 19h

ESTÁDIO BANPARÁ CURUZU - BILHETERIAS DAS TRAVESSAS CHACO E CURUZU

Dia 08/05 – a partir das 13h

PORTÕES DE ACESSO

Camarotes – Portão 1

Funcionários do clube e de órgãos públicos que atuarão na partida – Portão 2

Material de torcidas organizadas – Portão 3

Arquibancada comum, sócio proprietário arquibancada, meias, idosos e portadores de necessidades especiais – Portão 4

Saídas de emergência – Portões 5, 6, 7 e 15

Sócio Fiel Bicolor cadeira – Portão 8

Sócio Fiel Bicolor arquibancada – Portões 9 e 11

Cadeira comum e sócio proprietário cadeira – Portão 10

Arquibancada comum – Portão 13

Entrada e saída de ambulância – Portão 14

SÓCIO FIEL BICOLOR

Plano Papão da Curuzu

O sócio pode adquirir seu ingresso através do aplicativo do Sócio Fiel Bicolor. Baixe o app na App Store ou no Google play.

Para acessar o estádio, o Sócio Papão deverá utilizar sua carteirinha virtual. Segue abaixo o passo a passo de como fazer a troca de carteirinha na Secretaria Virtual através do aplicativo:

Passo 1 - Efetue o login e clique no Menu no alto da tela;

Passo 2 - Clique em Secretaria Virtual, Meus Dados e Dados de Acesso;

Passo 3 - Clique em Alterar Acesso e confirme a alteração do tipo de acesso para Cartão Virtual clicando em Sim.

Para solicitar uma segunda via da carteirinha de sócio, contate a Central de Atendimento ao Sócio Fiel Bicolor no site www.sociofielbicolor.com.br.

Plano Cadeira Bicolor

O sócio não precisará efetuar o check-in. Para acessar o estádio no dia da partida basta utilizar sua nova carteirinha. Caso não tenha sua carteirinha, o sócio do plano Cadeira Bicolor poderá retirá-la na Central de Atendimento do Sócio Fiel Bicolor (Av. Almirante Barroso) no dia da partida, até às 17h30.

Não será liberado o acesso de sócios do plano Cadeira Bicolor com carteirinhas antigas. Será liberada apenas a entrada de sócios que estejam com carteirinhas novas.

Plano Bancada Fiel

O sócio não precisará efetuar o check-in. Para acessar o estádio no dia da partida basta utilizar sua nova carteirinha. Caso não tenha sua carteirinha, o sócio poderá optar por utilizar a carteirinha virtual ou uma antiga. Para usar uma antiga, é necessário procurar a Central de Atendimento ao Sócio Fiel Bicolor (Av. Almirante Barroso). Consulte os horários de atendimento no site www.sociofielbicolor.com.br.

REGULAMENTO DA COMPRA

É obrigatório verificar o Regulamento da Compra de cada partida. Leia atentamente e clique em “Li, compreendo e estou de acordo com as informações acima” para concluir a compra. Em caso de descumprimento do Regulamento da Compra, o seu cadastro será bloqueado.

VERACIDADE DA COMPRA

O titular do cadastro, obrigatoriamente, deve ser o titular do cartão utilizado no pagamento.

Não serão aceitas compras efetuadas com cadastro em que o endereço de e-mail informado seja temporário ou com domínio inválido. Em caso de irregularidade, o clube reserva o direito de cancelar o pedido.

INGRESSOS PARA NÃO SÓCIOS

Para adquirir seu ingresso baixe o aplicativo da FutebolCard na APP Store ou no Google Play! ou clique aqui. Serão liberados até cinco ingressos por torcedor.

Importante: os ingressos são nominais, pessoais e intransferíveis. Somente o torcedor cadastrado no momento da compra poderá acessar o estádio com apresentação do seu E-Ticket, CPF e RG para se identificar, além dos comprovantes de vacinação solicitados pelo protocolo de segurança estabelecido por conta do Covid-19.

O acesso ao estádio ocorrerá mediante a apresentação do E-Ticket - Acesso com APP. Não serão aceitos em hipótese alguma prints de telas e e-tickets impressos. Somente serão liberados e-tickets visualizados através do APP da FutebolCard. Em caso de má fé, valerá apenas o primeiro acesso.

Após efetuar a compra através do APP da FutebolCard, visualize seu e-ticket e siga os passos abaixo:

Passo 1 - Clique no Menu e depois em Meus Pedidos;

Passo 2 - Localize a sua compra e clique no botão E-Ticket.

Importante: a luminosidade da tela do seu smartphone deve estar em 100% para que a leitura da carteirinha virtual ocorra adequadamente.

MEIA-ENTRADA

Para garantir seu bilhete acesse o site oficial do clube. A abertura da reserva será na quinta-feira (05/05), às 18h. A retirada da compra ocorrerá na sexta-feira (06/05), das 13h às 17h, na sala de segurança do Estádio Banpará Curuzu.

GRATUIDADES EXIGIDAS POR LEI

A retirada dos ingressos ocorrerá na quinta-feira (05/05), das 13h às 17h, na sala de segurança do Estádio Banpará Curuzu.

Os ingressos de gratuidade exigida por lei dão acesso somente ao setor da Arquibancada Chaco.

INFORMAÇÕES GERAIS

Após concluir a compra, não é possível fazer troca de assentos ou setores, alterar o ingresso de inteira para meia-entrada ou meia-entrada para inteira;

O ingresso já adquirido não pode ser transferido para outra partida;

Será cobrada dos não sócios Fiel Bicolor taxa de conveniência de 10% sobre o valor de cada ingresso comprado através do site da FutebolCard;

Confirme se a compra foi realizada com sucesso no menu Meus Pedidos;

Caso não receba o e-mail de confirmação, acesse o menu Meus Pedidos e imprima o resumo da compra. Vale ressaltar que o acesso ao estádio poderá ser negado, conforme determinação dos órgãos de segurança local. Tanto o Clube quanto a FutebolCard não têm alçada sob esta decisão, portanto, não cabe o ressarcimento de qualquer valor pago.

Caso não receba o e-mail de confirmação da compra ou deseje mais informações, entre em contato com o SAT (Serviço de Atendimento ao Torcedor) através do link Fale Conosco no site FutebolCard - www.futebolcard.com; ou através do site www.sociofielbicolor.com.br para associados.

Receba informações atualizadas sobre o Paysandu, através do Whatsapp:

https://chat.whatsapp.com/JMkFddLyoXrJrzLk7PzJc7