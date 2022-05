Zagueiro do Paysandu se prepara para primeiro jogo na Curuzu e diz: 'Obrigação sempre ganhar'

O Paysandu empatou nos últimos três jogos na Série C do Campeonato Brasileiro e só tem uma vitória na competição. Com isso, o time bicolor caiu para a 11º posição. O zagueiro do Bicola Lucas Costa analisou o momento da equipe e disse que o Papão não está em má fase, mas reconheceu que eles precisam aproveitar as chances de gol.

“O que nós temos conversado é que criamos bastante dentro no segundo tempo. Então, [precisamos] acertar esse último passe para conseguirmos fazer o gol, que eu tenho certeza que as coisas vão melhorar”, avaliou o jogador.

Lucas chegou recentemente no Paysandu, tem quatro jogos com a camisa bicolor e já marcou um gol. O zagueiro ainda não jogou na Curuzu, já que o Papão mandou os dois últimos jogos na Arena Verde. Com isso, o jogador disse que está ansioso para o jogo contra o Botafogo-SP.

“A expectativa é muito grande, porque eu já joguei contra, sei da força que tem a torcida. Agora eu quero sentir essa vibração dentro de campo porque eu sei que faz diferença”, afirmou Lucas.

O zagueiro ressaltou que o grupo não está preocupado em vencer só dentro de casa. Segundo ele, "é obrigação do time ganhar todos os jogos”.

“Independente se é dentro ou fora de casa a gente vai sempre buscar os três pontos. Se a deixamos escapar aqui, vamos buscar fora porque é o nosso desejo e obrigação sempre ganhar”, finalizou o jogador.

Agenda

O Paysandu joga no próximo domingo (8), às 19h, na Curuzu, contra o Botafogo-SP. A partida é válida pela quinta rodada da Série C. O jogo terá transmissão Lance a Lance no site de OLiberal.com.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)