Paysandu: com indicação de Márcio Fernandes, zagueiro Lucas Costa chega para brigar pela titularidade

Uma das novas contratações do Paysandu foi oficialmente apresentado pelo clube alviceleste. O zagueiro Lucas Costa, de 27 anos, chega ao Papão para brigar pela posição de titular e foi indicado pelo técnico Márcio Fernandes. Natural de Guaralhos (SP), o jogador chega ao Bicola confiante e sabe das dificuldades que terá no clube na disputa da Série C, mas, por outro lado, Lucas terá o apoio do técnico Márcio Fernandes, que foi fundamental para a sua chegada.

“O professor Márcio Fernandes entrou em contato comigo, já tínhamos conversado anteriormente, me apresentou o projeto e aceitei na hora, pela grandeza do Paysandu”, disse.

Lucas iniciou a carreira no Desportivo Brasil-SP, clube de empresário, subiu para o profissional no Grêmio-RS, clube onde teve a oportunidade de trabalhar com o técnico do Penta da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari. Passou pelo Internacional-RS, Tubarão-SC, Brusque-SC, Londrina-PR clube onde trabalhou com Márcio Fernandes e por último o Santo André-SP. Querendo jogar, o zagueiro não dispensa a oportunidade e se for preciso pode atuar em outra função.

“Geralmente jogo como zagueiro, porém, caso precisem, jogarei sem problema nenhum tanto como volante quanto como lateral”, falou.

A chegada ao Paysandu teve um peso. Além de ter o aval do técnico, Lucas escolheu o Papão pela vitrine e encarou o desafio de tentar recolocar o clube na Série B.

“O que me interessou primeiramente é que é um clube de expressão, gigante, então quando fui informado sobre o interesse, aceitei o desafio de colocar o Paysandu em cima, o sonho do acesso. As questões de torcida, ambiente, de estar no maior time da Amazônia e maior campeão do Estado, tudo isso fez com que aceitasse de primeira o convite de jogar no Paysandu”, contou.

O Papão teve a sua estreia na Série C adiada, o clube paraense só jogará pela competição nacional no dia 17 de abril, no próximo domingo, na Arena verde, em Paragominas (PA), às 19h, contra o Atlético-CE. O Bicolor irá cumprir o primeiro jogo da punição de duas partidas com perda de mando de campo, imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por invasão de gramado por membros de uma organizada do clube na partida contra o Ituano-SP, pela Série C do ano passado. Para Lucas, esse tempo maior para a estreia é fundamental para o recondicionamento físico e entrosamento com o restante do grupo.

“Todo o tempo que teremos até à estreia será importante. Vamos ter essa semana de trabalho intenso, mas vamos conseguir nos ambientarmos e tudo isso é muito importante para que possamos realizar uma boa estreia”, disse.

Lucas acompanhou a final do Parazão entre Paysandu x Remo, nas cadeiras da Curuzu. O jogador sentiu o “caldeirão ferver” e afirmou que não é qualquer jogador que consegue vestir a camisa do Papão.

“Com toda a certeza não é qualquer um que joga no Paysandu. O atleta que chega aqui precisa ter muita personalidade, respeito pela torcida, que é apaixonada, vi como é o ‘caldeirão’, já tinha jogado contra e sentido na pele, agora com o apoio da torcida será um fator a mais e quem chegar por aqui precisa estar preparado mentalmente para jogar e saber que o apoio será importantíssimo”, finalizou.