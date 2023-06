Com vitórias do Volta Redonda e do Remo, Paysandu entra na zona de rebaixamento da Série C

O Paysandu terá um importante compromisso nesta segunda-feira (12), em Belém, na Curuzu, diante do São Bernardo-SP, pela 8ª rodada da Série C. A equipe bicolor precisa vencer o líder da competição para sair da zona de rebaixamento, já que o Papão pela primeira vez frequenta o Z-4.

Após vitórias do Remo, seu maior rival, diante da Aparecidense-GO e do Volta Redonda-RJ contra o Botafogo-PB, o Papão caiu posições e entrou na zoina de rebaixamento com 8 pontos conquistados. A situação só faz a pressão aumentar contra a equipe, que não vem conseguindo desempenhar um bom futebol, sem contar no clima ruim entre torcedor e diretoria. Os torcedores constantemente estão realizando protestos contra a direção bicolor dentro e fora dos estádios.

Neste jogo de segunda-feira (12), contra o São Bernardo, o Paysandu não poderá contar com a presença da torcida. O clube foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por arremessos de objetos e confusão, entre torcedores de uma organizada do Paysandu contra torcedores do Figueirense, em Florianópolis (SC), pela Série C do ano passado. A situação foi citada em súmula pelo árbitro da partida e o Papão foi punido com multa e perda de dois mandos de campo e terá que atuar as duas próximas rodadas em casa de portões fechados.