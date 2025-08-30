Com retornos, Paysandu visita o CRB em busca de reação para sair da lanterna da Série B Lobo quer vencer para encerrar o jejum de vitórias que já dura mais de um mês e permanecer na luta contra o rebaixamento O Liberal 30.08.25 7h07 O Paysandu volta a campo na tarde de hoje, às 16h, contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, tentando encerrar o jejum de vitórias que já dura mais de um mês na Série B do Campeonato Brasileiro. O Papão da Curuzu chega urgente, depois de três derrotas consecutivas, duas delas em casa, e ocupa a última colocação da tabela com 21 pontos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A última vitória bicolor foi em 19 de julho, quando goleou o Coritiba por 5 a 2, mas desde então acumulou três empates e três derrotas. A sequência derrubou o tempo para a lanterna e aumentou a cobrança da torcida. Durante uma semana, as torcidas organizadas se reuniram com diretoria, comissão técnica e jogadores, exigindo uma mudança de postura dentro de campo. VEJA MAIS [[(standard.Article) Mesmo com campanhas irregulares na Série B, Remo e Paysandu mantêm sucesso de público]] Leandro Vilela destaca necessidade de reação imediata do Paysandu: ‘Precisamos pontuar’ Meia reconhece momento difícil, pede pontuação diante do CRB e projeta mudança de postura para sair da zona de rebaixamento Mesmo que vença o CRB, o Paysandu não deixa o Z4 nesta rodada, mas pode ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento, que afunila cada vez mais. No melhor cenário, o Papão pode subir para o 17º lugar se somar três pontos e contar com tropeços de América-MG, Volta Redonda e Amazonas. Como é o primeiro a jogar entre os rivais iguais, o clube paraense pode até “dormir” fora da lanterna neste sábado. Reforços e baixas O técnico Claudinei Oliveira terá alguns retornos importantes. O meia Edinho e o volante Dudu Vieira, que estavam lesionados, viajaram com a delegação e ficaram à disposição. Já o atacante Rossi segue fora, completando oito partidas de ausência desde o empate contra o Atlético-GO, no dia 12 de julho. Outro desfalque é o meia Denner, que deslocou o ombro na derrota para o Operário. Na frente, a esperança de gols continua com Diogo Oliveira, artilheiro do time, e com Maurício Garcez, dupla que segue em alta com a torcida bicolor, mesmo com o cenário desesperador que vive o clube. Do outro lado, o CRB ocupa a 10ª posição, com 31 pontos, e busca se aproximar do G-4. O tempo alagoano terá o retorno do zagueiro Henri, que volta de suspensão. O tempo comandado por Eduardo Barroca ainda tem como objetivo o acesso e irá dar tudo para vencer as partidas em seu domínio e assim se aproximar do grupo de acesso. Na frente, a aposta do treinador tem sido o trio Mikael, Douglas Baggio e Thiaguinho, que devem começar a jogar hoje. Ficha técnica CRB x Paysandu Local: Rei Pelé, Maceió (AL) Sábado, 30 de agosto, 16h Transmissão: Lance a lança em O Liberal Arbitragem: Árbitra: Edina Alves Batista (FIFA-SP) Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Leandro Matos Feitosa (TO) VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO) Prováveis Escalações CRB: Matheus Albino; Weverton, Fábio Alemão, Luis Segóvia (Henri) e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê e Daniel; Douglas Baggio, Mikael e Thiaguinho. Técnico: Eduardo Barroca Paysandu: Gabriel Mesquita; Reverson, Edílson, Thiago Heleno e Thalisson; Ramón Martínez, Edinho (Anderson Leite) e Dudu Vieira (Ronaldo Henrique); Maurício Garcez, Marlon Douglas e Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira 