Com retornos, Paysandu visita o CRB em busca de reação para sair da lanterna da Série B

O Paysandu volta a campo na tarde de hoje, às 16h, contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, tentando encerrar o jejum de vitórias que já dura mais de um mês na Série B do Campeonato Brasileiro. O Papão da Curuzu chega urgente, depois de três derrotas consecutivas, duas delas em casa, e ocupa a última colocação da tabela com 21 pontos.

A última vitória bicolor foi em 19 de julho, quando goleou o Coritiba por 5 a 2, mas desde então acumulou três empates e três derrotas. A sequência derrubou o tempo para a lanterna e aumentou a cobrança da torcida. Durante uma semana, as torcidas organizadas se reuniram com diretoria, comissão técnica e jogadores, exigindo uma mudança de postura dentro de campo.

Mesmo que vença o CRB, o Paysandu não deixa o Z4 nesta rodada, mas pode ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento, que afunila cada vez mais. No melhor cenário, o Papão pode subir para o 17º lugar se somar três pontos e contar com tropeços de América-MG, Volta Redonda e Amazonas. Como é o primeiro a jogar entre os rivais iguais, o clube paraense pode até “dormir” fora da lanterna neste sábado.

Reforços e baixas

O técnico Claudinei Oliveira terá alguns retornos importantes. O meia Edinho e o volante Dudu Vieira, que estavam lesionados, viajaram com a delegação e ficaram à disposição. Já o atacante Rossi segue fora, completando oito partidas de ausência desde o empate contra o Atlético-GO, no dia 12 de julho. Outro desfalque é o meia Denner, que deslocou o ombro na derrota para o Operário.

Na frente, a esperança de gols continua com Diogo Oliveira, artilheiro do time, e com Maurício Garcez, dupla que segue em alta com a torcida bicolor, mesmo com o cenário desesperador que vive o clube.

Do outro lado, o CRB ocupa a 10ª posição, com 31 pontos, e busca se aproximar do G-4. O tempo alagoano terá o retorno do zagueiro Henri, que volta de suspensão. O tempo comandado por Eduardo Barroca ainda tem como objetivo o acesso e irá dar tudo para vencer as partidas em seu domínio e assim se aproximar do grupo de acesso. Na frente, a aposta do treinador tem sido o trio Mikael, Douglas Baggio e Thiaguinho, que devem começar a jogar hoje.



Ficha técnica

CRB x Paysandu

Local: Rei Pelé, Maceió (AL)

Sábado, 30 de agosto, 16h

Transmissão: Lance a lança em O Liberal

Arbitragem:

Árbitra: Edina Alves Batista (FIFA-SP)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Leandro Matos Feitosa (TO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Prováveis ​​Escalações

CRB: Matheus Albino; Weverton, Fábio Alemão, Luis Segóvia (Henri) e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê e Daniel; Douglas Baggio, Mikael e Thiaguinho. Técnico: Eduardo Barroca

Paysandu: Gabriel Mesquita; Reverson, Edílson, Thiago Heleno e Thalisson; Ramón Martínez, Edinho (Anderson Leite) e Dudu Vieira (Ronaldo Henrique); Maurício Garcez, Marlon Douglas e Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira