Com retorno de Ricardinho, Paysandu divulga relacionados para jogo contra o Tapajós, pelo Parazão

O Paysandu encerrou nesta terça-feira (8) os preparativos para a partida contra o Tapajós, válida pelas quartas de final do Parazão 2022. Entre as novidades do Papão para o duelo contra o Boto estão os meias Serginho, recém-contratado pelo Bicola, e Ricardinho, recuperado de lesão.

Além do reforço dos meias, o Papão terá duas novidades, que voltam de suspensão: o volante Mikael e o zagueiro Marcão. Ambos estiveram de fora da partida contra o Castanhal, pela última rodada da primeira fase do torneio.

Nesta terça, os jogadores do Bicola participaram de um treino tático de posicionamento em campo reduzido. Nesse momento, o técnico Márcio Fernandes esboçou o time titular. Em seguida, o time ainda trabalhou jogadas de bolas paradas, como cobranças de escanteio e falta, e encerrou a movimentação com finalizações a gol.

Para a partida contra o Tapajós, o Paysandu terá apenas um desfalque. O atacante Robinho, que vinha sendo titular nas últimas partidas do Papão, ainda se recupera de uma lesão na coxa direita e está sob cuidados do departamento médico.

Paysandu e Tapajós se enfrentam na quarta-feira (9), às 9h30, no estádio do Souza, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Veja a lista de relacionados do Paysandu