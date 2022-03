José Aldo projeta partida contra o Tapajós pelo Parazão e relembra derrota em Castanhal: 'Gramado horrível'

Juntando os cacos. É assim que o elenco do Paysandu está após a goleada de 4 a 0 sofrida para o Castanhal, em partida válida pela última rodada da primeira fase do Parazão. Nesta quarta-feira (9), no entanto, o Papão vai precisar virar a chave. O Bicola enfrenta o Tapajós, pelo confronto de ida das quartas do estadual, e o meia José Aldo está confiante em um bom desempenho da equipe alviceleste.

Paysandu e Tapajós se enfrentam nesta quarta-feira (9), a partir das 9h30, no estádio do Souza, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.

"O pedido do professor [Márcio Fernandes] é que estejamos concentrados e focados. O gramado será novamente uma dificuldade que teremos. Não é um dos melhores, mas temos que nos adaptar o mais rápido possível. Já jogamos lá duas vezes e temos que buscar a vitória de qualquer jeito", disse o meia.

José Aldo ainda não esqueceu o estado do gramado do estádio Modelão, em Castanhal. O local, completamente enlameado, comprometeu o desempenho bicolor, segundo o meia. De acordo com o jogador, não "dava pra jogar futebol" em Castanhal.

"Todo mundo sabe que o campo estava horrível e vivemos um dia atípico. De qualquer forma, temos que estar preparados para este tipo de situação, pois pode ocorrer de novo. O campo não estava adequado ao nosso estilo de jogo, mas precisamos nos adaptar a novos terrenos", explicou Aldo.

Questionado sobre se o uso de um "time alternativo" diante do Castanhal teria prejudicado o desempenho bicolor, José Aldo rechaçou a ideia. Segundo o meia do Paysandu, todo o elenco bicolor é capaz de defender a equipe nas partidas do Parazão.