Com retorno de Danrlei aos treinos, atacante pode ser opção no Paysandu para o clássico Re-Pa

O Paysandu terá pela frente o Remo, no clássico “Rei da Amazônia”, no próximo domingo (3), às 17h, no Baenão, pela 12ª rodada da Série C. O técnico do Papão, Márcio Fernandes, deve ter de volta uma opção para o ataque bicolor. O jogador Danrlei, de 26 anos, já treinou com o grupo no Estádio da Curuzu e pode ser uma das novidades no clássico pela Terceirona.

Danrlei é um dos artilheiros do Paysandu na temporada com oito gols, atrás apenas de Marlon. O jogador ficou de fora das últimas duas partidas do Papão na Série C e deve pintar no Re-Pa, jogo que pode recolocar o clube bicolor na liderança da competição e deixar Papão próximo de uma classificação antecipada, como também pode deixar o torcedor alviceleste desconfiado, já que em caso de empate ou derrota, o Bicola chegará ao terceiro jogo seguido sem vitória.

Dúvida

Uma baixa no time pode ser o volante Mikael. Destaque no meio de campo do Paysandu, ele sofreu uma lesão na coxa, não participou do último jogo e a possibilidade de ficar de fora do clássico é real.

Mais dois

Outras opções podem pintar também no Papão. O atacante Pipico e o lateral Igor Carvalho, os dois estavam no DM, Pipico que levou uma pancada no tórax, sofrida durante o treino com a equipe Sub-20 e ficou de fora do último jogo. Igor Carvalho, com uma lesão no joelho, já treina com a equipe e também pode ser uma das opções de Márcio Fernandes durante o Re-Pa.