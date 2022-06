Há 21 anos, Albertinho marcava duas vezes e Paysandu goleava o Remo no Baenão lotado; vídeo

O clássico Re-Pa pelo Brasileiro da Série C ocorre no próximo domingo (3), às 17h, no Baenão, mas um outro derbi completa aniversário nesta semana. O primeiro jogo da final do Campeonato Paraense de 2001 completa hoje 21 anos e terminou com um “chocolate” de 4 a 0 do Paysandu em cima o Remo, dentro do Baenão lotado, que deu ao Papão uma ampla vantagem para a conquista do estadual.

A equipe de O Liberal conversou com o ex-atacante e ídolo do Paysandu, Albertinho, que deixou a sua marca duas vezes diante do Remo ao lado de Gino e André Duarte e deixou seu nome marcado na história do clássico. O jogador relembrou a partida e da atmosfera das duas torcidas no Baenão lotado.

“O Mangueirão estava interditado e os jogos foram na Curuzu e no Baenão. Eu nunca tinha jogado um clássico no Baenão e estava curioso para saber como seria, na época as duas torcidas estavam no estádio e atmosfera grande. A nossa torcida nos ajudou bastante e tive a felicidade de marcar dois gols nesse jogo, fazer gol em Re-Pa você fica marcado, ainda mais dentro da casa do Remo. Foi muito especial, a festa foi muito bonita, fiz parte dessa história e me sinto muito honrado”, disse, Albertinho.

Aos 42 anos e hoje com uma carreira de auxiliar técnico, Albertinho, sempre que pode, acompanha o Paysandu nos jogos da Curuzu. O ex-jogador avaliou as posições dos clubes, times e momentos da dupla Re-Pa, mas torce para que o Papão saia do Baenão com os três pontos na tabela.

“Infelizmente os dois estão na Série C. Os dois não mereciam estar nessa divisão, o Paysandu mais confortável na vice-liderança e fui em alguns jogos do clube na Curuzu. O Paysandu é um time bastante compacto e organizado, está fazendo um bom campeonato. Já o Remo está com dificuldade de entrosamento, saída de treinador, acredito em um jogo bastante disputado, mas não existe favorito, um está bem e outro nem tanto, mas no final prevalece é a vontade, respeito à camisa e mas espero que o Paysandu ganhe, que faça um bom jogo e que melhore mais ainda a sua situação na competição”, finalizou.