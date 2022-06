Oficial: Em vídeo nas redes sociais, Paysandu anuncia renovação de contrato com Patrick Brey

Agora é oficial! O Paysandu anunciou nesta quinta-feira (30) a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Patrick Brey. A informação já havia sido antecipada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal na semana passada.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A renovação de contrato foi anunciada de forma descontraída pelo clube nas redes sociais. O comediante Epaminondas, que trabalha no marketing bicolor, foi o responsável por noticiar o "fico" de Patrick Brey. Veja:

VEJA MAIS

Agora, o novo contrato de Brey com o Papão é válido até o final de 2022. Com 23 jogos na temporada e um gol marcado, o lateral tem sido peça fundamental na equipe bicolor, que ocupa a vice-liderança da Série C.

O passe de Brey pertence ao Triestina, clube da Terceira Divisão da Itália. A ampliação do contrato de empréstimo com o Bicola estava adiantada, mas a morte do presidente do time italiano, Mário Biasin, fez com que o acordo com Brey ficasse em segundo plano.

A permanência no clube paraense também era um desejo de Patrick Brey, que se firmou na equipe, mesmo ficando no início da temporada na reserva. O jogador disse em entrevista coletiva na semana passada que estava feliz no Papão e que queria permanecer.