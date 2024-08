Com quatro mudanças no time titular, Paysandu está escalado para duelo contra o Botafogo-SP

O Paysandu está escalado para o jogo contra o Botafogo-SP, válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Para essa partida, o treinador Hélio dos Anjos não contará com o atacante Nicolas, vetado pelo departamento médico após sentir dores na coxa no último treino antes do jogo de hoje.

Em relação a última rodada, contra o Santos, o Paysandu contará com quatro mudanças no time titular. Léo Pereira, Bryan Borges, Val Soares e Ruan Ribeiro entram no time contra o Botafogo-SP. Jean Dias não está relacionado para o jogo pois ainda se recupera de lesão na coxa, sentida na última partida.

Confira a escalação completa do Paysandu:

Paysandu e Botafogo-SP se enfrentam logo mais, às 18h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 21ª rodada da Série B. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.