Sob pressão, Paysandu enfrenta Botafogo-SP para se distanciar do Z-4 da Série B

Sob pressão. É assim que o Paysandu chega para a partida contra o Botafogo-SP, válida pela 20ª rodada da Série B, neste domingo (18), às 18h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Há quatro partidas sem vencer, o Bicola precisa urgentemente de um resultado positivo, não só para se afastar da zona de rebaixamento, mas também para aliviar as cobranças em cima da comissão técnica, sobretudo sobre o treinador alviceleste, Hélio dos Anjos.

Dono de dois títulos com o Paysandu nesta temporada e comandante do clube na campanha do acesso à Série B em 2023, Hélio dos Anjos, talvez, viva o momento de maior pressão nesta passagem pelo Bicola. Além da condição desconfortável na tabela - 15ª colocação, com 24 pontos - a sequência de resultados negativos instaurou no Lobo uma crise no departamento de futebol.

Os atritos entre comissão técnica e diretoria, que já existiam há tempos, foram colocados para fora após a derrota do Papão para o Novorizontino-SP, em casa, pela 18ª rodada da competição. A partir dali, a relação entre Hélio dos Anjos e o executivo de futebol Ari Barros se tornou insustentável, obrigando a presidência a intervir.

Após várias reuniões, o clube decidiu afastar Ari Barros das atividades, mas ainda não comunicou oficialmente a saída do profissional. Por outro lado, Hélio dos Anjos, que havia sido "vencedor" da queda de braço, passou a ser pressionado, já que a equipe acumulou resultados ruins - empate com o Vila Nova e derrota para o Santos - na sequência. Há, inclusive, avaliações que indiquem que o trabalho de Hélio na Curuzu possa ser interrompido em caso de novo revés.

Para deixar a situação ainda mais delicada, o Botafogo-SP, adversário do Paysandu, briga arduamente contra o rebaixamento. A equipe paulista está na 16ª colocação, uma atrás do Papão, com 22 pontos. Portanto, caso vença o Papão, o Tricolor ultrapassará a equipe paraense na tabela.

O momento do Tricolor, no entanto, não é dos melhores. O Botafogo-SP só venceu uma das últimas cinco partidas pela competição e vem de derrota na última rodada. Na sexta-feira (9), a equipe perdeu por 3 a 1 para o América-MG, fora de casa.

Como vêm os times

O Botafogo-SP deve contar com um novo reforço na equipe titular. O atacante Victor Andrade, ex-Remo, foi apresentado pelo clube paulista nesta sexta-feira (16), foi regularizado, e está à disposição para o duelo contra o Papão. Além dele, pode jogar o zagueiro Matheus Costa, que ficou fora da rodada passada da Série B por lesão, está liberado pelo departamento médico.

Por outro lado, o Tricolor terá cinco desfalques para enfrentar o Papão. O meia Luquinha sentiu lesão muscular no clássico Come-Fogo, diante do Comercial-SP, pela Copa Paulista, e foi vetado pelo DM. Além dele, Alex Sandro, Wallison e Jonas Toró também estão machucados. Douglas Baggio está suspenso.

Quem também tem baixas é o Paysandu. A equipe terá pelo menos três diante do Botafogo-SP. Paulinho Bóia e Jean Dias se machucaram contra o Santos e estão fora, enquanto Netinho cumpre suspensão por levar um cartão vermelho na rodada passada.

Por outro lado, o Papão terá o retorno do zagueiro Carlão. Ele esteve de fora da partida contra o Santos por suspensão, já que acumulava três cartões amarelos na Segundona.

Ficha técnica

Botafogo-SP x Paysandu

Campeonato Brasileiro da Série B

20ª rodada

Data: 18 de agosto, domingo

Hora: 18h30

Local: Estádio Santa Cruz

Arbitragem: Não divulgada

Botafogo-SP: João Carlos; Lucas Dias, Fábio Snaches e Bernardo Schappo; Thássio, João Costa, Matheus Barbosa, Felipe Souto e Patrick Brey; Victor Andrade e Alexandre Jesus. Técnico: Paulo Gomes.

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Wanderson, Quintana e Kevyn; Matheus Trindade, João Vieira e Cazares; Borasi, Nicolas e Esli García. Técnico: Hélio dos Anjos.