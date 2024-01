Com Bryan no ataque, Paysandu está escalado para partida contra o Águia de Marabá; confira

O Paysandu está escalado para a partida contra o Águia de Marabá, neste sábado (27), pela terceira rodada do Campeonato Paraense 2024. O jogo começa a partir das 17h, no Estádio Municipal Zinho de Oliveira, em Marabá.

Para a partida, o técnico Hélio dos Anjos fez alterações no ataque, incluindo Bryan Borges no ataque, tentando inovar no time para superar o maior rival, e alcançar a liderança na tabela do Parazão.

Confira a escalação completa: