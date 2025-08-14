Cantor Paulo Ricardo sobre sua música ser cantada pela torcida do Paysandu: 'grande honra' Paulo Ricardo falou sobre a música "Rádio Pirata", que ganhou uma versão da torcida do Papão Fábio Will 14.08.25 17h52 Paulo Ricardo foi o vocalista da banda RPM (Bella Pinheiro - John Wesley/Paysandu) O que seria o futebol sem os cantos das torcidas nas arquibancadas? E quando a música de uma banda famosa ganha força e é cantada por milhares de pessoas em um estádio? O Paysandu adotou um tempo, uma versão da música “Rádio Pirata”, da banda de rock RPM, famosa nos anos 80. O líder da banda, Paulo Ricardo, comentou sobre como é ter sua canção eternizada por uma torcida. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Não se sabe ao certo quando a música ganhou as arquibancadas bicolores, mas por volta de 2017, a versão “Vamos pra cima, Papão”, teve força e virou um dos cantos mais entoados pela Fiel. Para Paulo Ricardo, o futebol é uma cultura que possui uma força enorme e comentou um pouco da relação entre música e o esporte mais popular do mundo. “Não existe nada mais forte na cultura de massa no Brasil e, possivelmente no mundo, que o futebol. Quando essa relação música e futebol, que é muito forte, desde os Novos baianos, que tinham seus times, Chico Buarque, o Skank que sempre foi muito ligado, o Jorge Ben Jor, que fizeram canções de futebol e a gente fica até com inveja desse apego universal do futebol”, disse. Artista de 62 anos está em Belém para um show solo no Mangueirão (Foto/Reprodução/Instagram: @pauloricardo) O cantor de 62 anos falou da linguagem do futebol, de como ele é popular. Para o vocalista a versão do Paysandu, mostra o quanto a música é importante para o clube e seus torcedores e, canalizar energia através de uma canção feita por ele é de uma honra enorme. “A música popular tem essa força, mas o futebol é um fenômeno, algo que ultrapassa qualquer barreira. Somos o país do futebol e isso torna extremamente representativo. Quando você une música e futebol, se têm manifestações incríveis como sambas e gritos de torcidas. E quando ver a torcida, que é uma manifestação muito forte, grande, milhares de pessoas cantando aquilo e fiquei sabendo, me mandaram os vídeos do “Vamos pra cima, Papão”, fiquei muito emocionado. Um compositor não pode ter uma honra maior que ter sua música associada a essa manifestação de massa que é o esporte, da torcida canalizar toda a energia pro time vencer é fantástico”, falou. Torcida bicolor no Mangueirão (Cristino Martins / O Liberal) VEJA MAIS Paysandu ganha música em inglês que celebra paixão pelo clube; veja mais A canção conta a trajetória emocional de um torcedor que descobre sua ligação com o clube desde cedo RePa é inspiração para música de banda paraense Les Rita Pavone Clássico de futebol mais disputado do mundo se tornou música com banda de rock paraense Guitarrista da Legião Urbana faz show com a camisa do Pará e o escudo do Paysandu Integrante de uma das maiores bandas do rock nacional, Dado Villa-Lobos subiu ao palco em Belo Horizonte, vestido com a camisa do Pará e que tinha um escudo do Paysandu do lado esquerdo Sem saber jogar futebol , Paulo Ricardo disse ter inveja dos artistas que batem aquela bolinha e afirmou que ter uma música cantado pela torcida do Paysandu é algo inimaginável e agradeceu o carinho do torcedor. “Eu nunca joguei bem futebol, eu era aquele garoto ligado em quadrinhos e eu sempre tive uma sempre inveja das pessoas que jogavam bem, dos artistas que batiam aquela bola na segunda-feira, mas sempre admirei o futebol e sempre torci. Ter uma música minha utilizada, tomada pela torcida, é muito legal, uma grande honra e só agradeço", finalizou. 