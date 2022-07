Guitarrista da Legião Urbana faz show com a camisa do Pará e o escudo do Paysandu

Na semana em que é comemorado o Dia Mundial do Rock, o Festival Prime Rock Brasil, em Belo Horizonte (MG), levou uma multidão ao Mineirão. Entre as bandas que tocaram, Legião Urbana, ícone do rock nacional nos anos 80. Na apresentação, o guitarrista, Dado Villa-Lobos, subiu ao palco com uma camisa do Pará e o escudo do Paysandu ao lado.

Várias artistas como Nando Reis, Humberto Gessinger, Paulo Toller, Paulo Ricardo, além das bandas Biquíni Cavadão, Titãs e Capital Inicial relembraram grandes sucessos dos anos 80. Atualmente com o ator e cantor André Frateschi no vocal no posto de Renato Russo, a Legião Urbana retornou aos palcos em 2015, com seus antigos integrantes, o Marcelo Bonfá e o guitarrista Dado Villa-Lobos.

Camisa do Papão

E não é de hoje em que o Paysandu ganha destaque em um show de rock. Em 2004, no Yamada Tim Festival, o guitarrista do Sepultura, Andreas Kisser, realizou o show trajando o manto sagrado bicolor.

Guitarrista do Sepultura, Andreas Kisser, com a camisa bicolor (Divulgação Paysandu)

O estádio da Curuzu também possui um capítulo especial no rock. O local recebeu no dia 13 de novembro de 1982, mais de 20 mil pessoas no show da Stress, a primeira banda de heavy metal do Brasil, além do primeiro festival de rock em 1991, mesmo dia em que o Paysandu venceu o Guarani-SP e conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 1991, que rendeu uma homenagem do vocalista e baixista dos Engenheiros do Hawaii, Humberto Gessinger.