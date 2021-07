Com camisas de Remo e Paysandu, torcedor cria uniformes de bandas de rock no estilo de futebol

A música sempre esteve ligada ao futebol, cânticos, batucada, aquela cervejinha gelada antes do jogo no estacionamento e durante o jogo, mas por muito tempo o futebol relacionado com o samba, mas nem só de samba vive o amante do futebol.

O rock também possui seu espaço, músicas de várias bandas tanto nacionais quanto internacionais ganharam versões dos clubes e um apaixonado por essas três paixões decidiu juntar tudo isso em um produto, inclusive alusivas ao Remo e o Paysandu, em um dia especial para os amantes do rock.

Alexandre Almeida, 43 anos, mora em Fortaleza (CE) e decidiu unir o rock, futebol e acerveja em camisas totalmente diferente do que estamos acostumados a observar por aí e hoje é asua principal fonte de renda.

“A ideia de relacionar futebol e rock foi inspirada na maior banda de rock do mundo, o Iron Maiden. Em 2009 tive a oportunidade de assistir ao show da banda em Brasília, comprei uma camisa no estádio. Voltei para Fortaleza, joguei meu futebol, a camisa fez sucesso. Até que em 2016 a banda veio para Fortaleza e produzi três modelos, levei para vender na Arena Castelão, foi bem bacana e ali nascia a semente da loja. Em maio de 2018 lançamos o site da Loja RFConde atendemos o país inteiro e conseguimos expandir a ideia para outras bandas”, disse.

Alexandre Almeida decidiu fazer camisas de banda no estilo de futebol após show do Iron Maiden (Arquivo pessoal)

A RFC possui uma variedade de bandas internacionais como Aerosmith, Black Sabbath, Deep Purple, Queen, Rage Against Machine, Sex Pistols, Slipknot e System Of a Down, todas com uma pegada de clube de futebol, com escudos, nome da banda e numeração.

“O momento mais bacana é quando o cliente pega uma camisa, veste e já era. O publico do rock está bem habituado a comprar aquelas camisas pretas, de algodão, então quando encontra as paixões nacionais com o rock e já gera um frisson”, disse.

Além das camisas de bandas internacionais, a loja virtual também disponibiliza camisetas de bandas nacionais, como Raul Seixas, Engenheiros do Hawaii, Legião urbana e O Rappa, mas existe os modelos que caíram como uma luva nos apaixonados por futebol, que é a coleção “torcidas do Brasil”. Vários clubes são representados com duas cores e o maior clássico do Norte do país também faz parte.

“Tentamos evoluir o produto com acabamento então lançamos um produto de camisas do Brasil com as cores do clube. Camisas do Remo e do Paysandu e logo que o estádios do país puder receber os torcedores novamente, muitas camisas dessas serão vistas por aí”, comentou.

Dia especial

Neste dia 13 é comemorado o dia mundial do rock. Um gênero musical que é vivenciado de uma maneira diferente, cheia da atitude e luta.

“Estamos no país do futebol, nesse dia 13 comemoramos o dia mundial do rock e temos um produto que une as três paixões nacionais. A data não representa só um gênero musical, mas um estilo de vida, é atitude, protesto, é posicionamento e sobretudo solidariedade. É dia de ouvir muito rock, curtir um futebol e tomar aquela cervejinha”, finalizou.

