Campeão com o Paysandu, lateral encerra a carreira de jogador após 16 anos

Chegou ao fim a carreira de jogador de futebol de Bruno Collaço, aos 35 anos. O então lateral-esquerdo anunciou a sua aposentadoria dos gramados em seu perfil no Instagram. Collaço teve passagem pelo Paysandu e foi campeão pelo Papão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Revelado pelo Grêmio-RS, Bruno Collaço rodou o país e atuou por vários clubes. Além do Tricolor Gaúcho, passou também pela Ponte Preta-SP, Goiás-GO, Náutico-PE, Chapecoense-SC, Joinville-SC, Juventude, Vila Nova-GO, Campinense-PB, Altos-PI, Santa Cruz-RS, além do Sochaux-FRA. Seu último clube na carreira foi o Nacional-AM, onde realizou duas partidas nesta temporada de 2025.

VEJA MAIS

Bruno Collaço jogou no Paysandu nas temporadas 2019, 2020 e 2021. Ao todo foram 84 partidas com a camisa alvicleste e dois títulos do Parazão conquistados (2020 e 2021). Em sua rede social, Collaço se despediu dos torcedores, após 16 anos de carreira como atleta de futebol.

“Existe um tempo para tudo. Para sonhar, sorrir, cair, levantar… E também para decidir. Hoje, 16 anos depois do meu primeiro jogo como profissional, vestindo a camisa do Grêmio, eu encerro um ciclo. Foram anos intensos, joguei onde sonhei jogar... na Europa, nas maiores competições do Brasil, na base da Seleção Brasileira. Fui treinado pelos melhores, joguei ao lado de gigantes. Senti a vibração da torcida, vivi alegrias que não cabem em palavras”, escreveu.

Collaço relembrou momentos complicados na carreira e das lições que isso tudo deixou ao longo da vida.

“Também enfrentei dias difíceis, mas foram nesses dias que aprendi as lições mais valiosas. Hoje, o que fica são as marcas, os aprendizados e os sorrisos. Encerrar uma carreira é muito mais do que dizer adeus. É dizer obrigado”, publicou.