Em rede social, Bruno Collaço se despede do Paysandu: 'Nunca faltou entrega e comprometimento'

O lateral esquerdo Bruno Collaço usou a rede social para se despedir do Paysandu. Segundo a postagem, a reunião com o presidente do clube, Maurício Ettinger, ocorreu na ontem para definir os últimos detalhes da rescisão e que se sentiu feliz por sair deixando a porta aberta.

"Nação bicolor, realmente não me preparei para escrever esse texto. Mas sabíamos que esse dia chegaria e hoje é dia de lembrar dos bons momentos e agradecer. Todos os ciclos na vida tem início, meio e fim. E diante da chegada de uma nova oportunidade entendi que era momento de me despedir dessa nação que tão bem me acolheu desde a minha chegada. Foram 3 anos de muita luta, muita entrega, alegrias e algumas tristezas. Acertei, errei, corrigi e tentei novamente. Mas saio com a certeza de uma coisa, nunca faltou entrega e comprometimento para honrar essa camisa. Bicampeão Paraense, eleito o melhor lateral esquerdo do Norte, um dos líderes em assistência e um dos jogadores que mais participou de jogos ao longo das últimas 3 temporadas, um orgulho que levo comigo e que nem nos meus melhores sonhos imaginei. Ontem me reuni com o presidente para ajustar os últimos detalhes da saída e me senti muito feliz de sair deixando a porta aberta. Me despeço com muito carinho e gratidão pelo clube, pela torcida e por todo povo paraense que tão bem nos acolheu. Não vou nominar agradecimentos porque a lista seria gigante, mas saibam que todos tiveram importância nessa passagem. Aqui eu e minha família sorrimos , choramos e vivemos intensamente! Sem dúvida, esse lugar marcou nossos corações! Meu eterno agradecimento ao Paysandu e a todo povo paraense", afirmou o jogador na postagem.

Confira:

