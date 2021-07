Após três temporadas, Lateral esquerdo está de saída do Paysandu

O Paysandu vai anunciar em breve a saída do lateral esquerdo Bruno Collaço. Os dois estão negociando a rescisão do contrato, que é válido até dezembro. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE Pará e confirmada por OLiberal.com.

Collaço estava no Paysandu há três anos e disputou 84 partidas, sendo bicampeão paraense. O último jogo do lateral foi contra o Jacuipense, no dia 12 de junho, pela terceira rodada da Série C. O time bicolor venceu o confronto por 2 a 0. Depois, ficou mais de um mês no departamento médico tratando uma lesão na região lombar. Na semana passada, iniciou a transição e logo estará apto para jogar. A informação é de que o jogador recebeu uma proposta de um time da Série B.

A saída dele não deve desfalcar o Paysandu. Além de Diego Matos, que vem sendo titular, o clube ainda conta com Jefferson e não planeja contratar outro para a posição. Claro que isso vai depender da avaliação do novo técnico do Papão, Roberto Fonseca.

Enquanto a diretoria cuida da rescisão do Bruno Collaço, o time bicolor segue o treinamento para o jogo contra o Tombense-MG, no sábado (31), às 17 horas, na Curuzu, pela 10ª rodada. Na quinta posição, com 13 pontos, o time bicolor está pressionado para vencer o primeiro jogo em casa na competição. A partida entre Paysandu e Tombense terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.